РЭО вложился в пять проектов по переработке отходов

Российский экологический оператор в 2021 году вложил средства на сумму 6,2 миллиарда рублей в пять проектов по обращению с отходами в трех регионах, сообщили в пресс-службе РЭО.

Речь идет о компаниях "ЭкоРесурс-Поволжье" в Самарской области (г. Тольятти), заводе "Вторпласт-Эколайн" в Московской области, ООО "Регион-Комфорт" в Тульской области и заводах ООО "Комбинат" и КПО "Нева" в Московской области.

Как отметил генеральный директор ППК "Российский экологический оператор" Денис Буцаев, каждый год в стране образуется около 60 миллионов тонн твердых коммунальных отходов и сейчас большая их часть отправляется на полигоны. Реформа обращения с ТКО призвана сократить этот показатель на 50% к следующему десятилетию.

"У РЭО для этого есть ряд мер поддержки. Одна из них - это облигационные займы. Эту меру поддержки Правительство одобрило в июне. И уже в этом году мы профинансировали 5 проектов на 6,1 миллиарда рублей. А общий объем инвестиций в 2021 году составил более 30 миллиардов рублей", - сказал Буцаев.

Кроме того, в этом году была разработана электронная модель федеральной системы обращения с отходами, в которой отражены все предприятия, включая перспективные и схемы движения мусоровозов.