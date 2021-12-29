Роскомнадзор готов дать время IT-гигантам "на приземление"

Роскомнадзор готов дать время на подготовку к исполнению требований закона о "приземлении" иностранным digital-компаниям, ведущим диалог с ведомством.

Нормы закона "о приземлении", предусматривающие открытие в России полноценных представительств, вступают в действие с 1 января. Однако, как следует из материалов на сайте Роскомнадзора, ни один зарубежный интернет-сервис до сих пор не зарегистрировал личный кабинет и не завел специальную форму для связи с российским пользователями.

"Если мы будем объективно понимать, что компания ведет работу по открытию уполномоченного представительства, то готовы вести диалог, оказывать поддержку. Опять же, если компании не успеют открыть представительство в нашей стране в установленный срок, это не значит, что мы сразу против них начнем применять какие-либо меры. Это означает, что с 1 января мы задумаемся об их принятии. Решающим фактором будет диалог с самой интернет-компанией", - рассказал замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин "Интерфаксу".

Как ранее сообщил "РГ" зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, "крупные IT-компании в декабре начали обсуждения с регулятором".

За несоблюдение закона для IT-компаний предусмотрены санкции: экономические - запрет на рекламу, поисковую выдачу, сбор и трансграничную передачу персональных данных, ограничение платежей и переводов денежных средств, а также технологические - меры по замедлению трафика или полная блокировка ресурса.