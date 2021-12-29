"Роснано" поможет отечественной фарминдустрии наладить производство инновационных препаратов и вакцин

Сегодня вряд ли найдутся скептики, которые поставят под сомнение важность развития отечественного фармпроизводства. Пандемия показала - отечественная фармакологическая индустрия не только должна активно развиваться, но уже с успехом это делает. Речь идет не только о создании антиковидных вакцин. Российская научная и технологическая база позволяет создавать и производить инновационные препараты и вакцины от целого ряда заболеваний.

Так, осенью этого года Госкорпорация "Ростех", Группа "РОСНАНО" и фармацевтическая компания "Ишван Фармасьютикал" подписали соглашение о строительстве в Калужской области уникального производственного комплекса по выпуску "живых" и инактивированных вакцин. Уже к 2025 году производственная мощность нового предприятия должна достичь 4 миллионов доз препаратов в год. Предприятие будет производить, в частности, вакцины для профилактики ротавирусной инфекции, ветряной оспы, вируса папилломы человека (ВПЧ), вакцины против менингококковой инфекции, для профилактики кори, паротита и краснухи, а также моноклональное антитело к вирусу бешенства.

"Создание предприятия по производству российских вакцин будет способствовать импортозамещению препаратов, поставляемых в настоящее время исключительно западными компаниями, - отметил старший управляющий директор УК "РОСНАНО" Иван Ожгихин. - Мощности нового биофармацевтического производства позволят закрыть национальный календарь профилактических прививок полностью отечественными вакцинами. Такая задача поставлена в Послании Президента России. Кроме того, проект подразумевает создание центра научных компетенций для проведения исследований, разработок и вывода на рынок собственных продуктов и технологий в будущем, что полностью соответствует целям и задачам, сформулированным в стратегии группы "РОСНАНО", как института развития".

Предприятие будет использовать технологические процессы крупнейшего в мире производителя вакцин компании "Серум Институт оф Индия" с полной локализацией на территории России. При создании производства будут задействованы компетенции Госкорпорации "Ростех" в области реализации крупных инфраструктурных проектов и интеллектуальный потенциал Группы "РОСНАНО", в том числе в части предоставления научной экспертизы.

"Внедрение инноваций за счет локализации производств и трансфера технологий от наших партнеров - индийских компаний "Серум" и "Зайдес", а также взгляд в будущее на технологию мРНК позволит создаваемому производству в короткое время занять одну из лидирующих позиций на фармацевтическом рынке России", - заявил директор компании "Ишван Фармасьютикал" Дебадутта Мишра.

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Создание уникального производственного комплекса, спроектированного с использованием современных высокоскоростных технологий производства "живых" и инактивированных вакцин будет осуществлено на базе одного из объектов фармацевтической компании "Фарм Эйд Лтд", расположенного в индустриальном парке "Ворсино" в Калужской области. Компания "Фарм Эйд Лтд" была создана в 2017 году с целью организации трансфера технологий по полному циклу производства от индийских технологических партнеров "Серум Институт оф Индия" и "Зайдес Кадила".

"Новое высокотехнологичное производство, которое мы планируем создать в Калужской области, будет выпускать препараты для профилактики целого спектра заболеваний, ежегодно наносящих ущерб здоровью тысяч российских граждан, - подчеркнул генеральный директор "РТ-Развитие бизнеса" Александр Назаров. - После финального согласования условий сделки, мы надеемся в короткие сроки запустить современное, высокотехнологичное предприятие, которое к 2025 году сможет выпускать более 4 миллионов доз вакцин, востребованных отечественным здравоохранением, и более 8 миллионов доз в 2026 году, с возможностью дальнейшего увеличения объемов производства".

Конечно, развитие отечественной фарминдустрии не ограничивается производством вакцин. В нашей стране уже успешно выпускаются препараты, которые напрямую влияют на качество и продолжительность жизни населения. Так, Фармацевтическая компания "НоваМедика", основанная Группой "РОСНАНО" и американским венчурным фондом Domain Associates LLC, развивает большой портфель фармацевтических продуктов в сфере терапии заболеваний ЦНС, в том числе линейку из семи разработок в рамках собственной R&D-программы: две из которых уже зарегистрированны и готовятся к выводу на рынок, а еще пять находятся на разных стадиях регистрации. Это продукты для терапии бессонницы, когнитивных расстройств, мигрени, умеренных и тяжелых форм деменции, а также для купирования боли.

Фото: из архива R&D-центра "НоваМедика Иннотех"

"НоваМедика" не только сама разрабатывает препараты, но и помогает создавать их коллегам по рынку на контрактной основе с помощью открытого в Москве в 2017 году R&D-центра "НоваМедика Иннотех". Иннотех обладает новейшими технологическими возможностями, ведет научные исследования, разработку и производство инновационных и эффективных лекарств, в полном соответствии со стандартами GMP. Производственная мощность R&D-центра "НоваМедика Иннотех" - до 120 миллионов лекарственных единиц в год (таблетки, капсулы, твердые желатиновые капсулы с различным наполнением). В частности, в этом году Иннотех подключился к созданию и производству препарата для лечения коронавирусной инфекции - "Авифавир" в партнерстве с ООО "Кромис", совместным предприятием Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и ГК "ХимРар". Трансфер производства был проведен в кратчайшие сроки. Объем производства "Авифавира" в Иннотехе составляет 100 тысяч упаковок в месяц.

Фото: Фото из архива R&D-центра "НоваМедика Иннотех"

Об экспортном потенциале российских фармацевтических разработок говорит неподдельный интерес к ним Биг Фармы. Первый продукт собственной R&D-программы НоваМедики весной этого года "получил прописку" в портфеле препаратов концерна Bayer. Компании объявили о сделке, в рамках которой Bayer получил на 15 лет эксклюзивную лицензию на коммерциализацию инновационного препарата для лечения проктологических заболеваний, разработанного "НоваМедикой", включая его производство и продвижение. Соглашение распространяется на весь мир, кроме Японии. Российским разработчикам препарата удалось объединить в форме водорастворимого геля ранее несовместимые действующие вещества, тем самым добившись одновременно терапевтического и обезболивающего эффекта, что обеспечивает удобство применения и повышение качества жизни для пациентов. Препарат уже доступен в российских аптеках. Как отметила Елена Литвинова, генеральный директор НоваМедики: "Мы строим нашу R&D-программу в направлении поиска нестандартных решений для удовлетворения актуальных потребностей пациентов. Это наш профиль. И тот факт, что компания Bayer проявила интерес к нашему продукту, говорит о признании изобретательских компетенций НоваМедики, а также о высокой значимости развития партнерств для укрепления бизнеса".

Еще один значимый для российской фармпромышленности проект реализуется на мощностях портфельной компании "РОСНАНО" в Санкт-Петербурге. ПАО "Фармсинтез", помимо производства препаратов и фармацевтических субстанций на мощностях собственного производства в Капитолово ведет работу над несколькими перспективными проектами, среди которых разработка питательных сред для клеточных культур, в том числе и для культивирования клеток-продуцентов вакцины Спутник V, человеческого генно-инженерного нейтрализующего антитела против вируса SARS-Cov-2 и для производства других видов моноклональных тел. В 2022 году компания планирует завершить регистрацию и вывести на российских рынок несколько востребованных препаратов. В их числе единственная в мире вакцина от гепатита В Сай-би-вак (Sci-B-Vac®️), которая эффективна против всех трех видов поверхностного антигена гепатита В; препарат (конъюгат эритропоэтина и полисиаловой кислоты), предназначенный для лечения анемии у больных с хронической болезнью почек (ХБП); а также ряд препаратов для лечения онкозаболеваний.