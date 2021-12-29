Роспотребнадзор напомнил, где найти важную информацию о вакцинации

Многие россияне уже запланировали поездки во время длинных новогодних каникул. Но, отправляясь в тот или иной регион, не лишним будет узнать, какие ограничения там действуют в связи с пандемией коронавируса.

Как напоминают специалисты Роспотребнадзора и АНО "Диалог", на сайте стопкоронавирус.рф есть интерактивная карта о ситуации с COVID-19 в регионах. На ней показано, какие QR-коды нужны с учетом местных ограничений, где требуются маски, что закрыто и у кого режим самоизоляции.

Также у стопкоронавирус.рф в Viber появился чат-бот. Он ответит на вопросы о прививках, подскажет пункт вакцинации, график его работы, телефон, сайт медицинской организации, которая делает прививки. Кроме того, в чат-боте есть доступ к видеоинтервью с врачами и специалистами.