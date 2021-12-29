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Рубрика: Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не проводить детские праздники в ТЦ

Текст: Алексей Рыбин

В Роспотребнадзоре рекомендовали отказаться от проведения детских новогодних праздников в торговых и выставочных центрах. Об этом говорится в методических рекомендациях ведомства.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Так, Роспотребнадзор советует исключить проведение программ для детей с конкурсами и артистами в фойе, коридорах, холлах торговых и выставочных центров. Что касается взрослых, то ведомство рекомендовало отказаться от корпоративов в закрытых помещениях.

Также Роспотребнадзор рекомендовал усилить контроль за соблюдением масочного режима общественном транспорте и исключить формат "шведского стола" в заведениях общепита. А на новогодние ярмарки, которые проводятся в закрытых помещениях, пускать только с QR-кодом или справкой о перенесенном заболевании.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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