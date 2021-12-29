Роспотребнадзор рекомендовал не проводить детские праздники в ТЦ

В Роспотребнадзоре рекомендовали отказаться от проведения детских новогодних праздников в торговых и выставочных центрах. Об этом говорится в методических рекомендациях ведомства.

Так, Роспотребнадзор советует исключить проведение программ для детей с конкурсами и артистами в фойе, коридорах, холлах торговых и выставочных центров. Что касается взрослых, то ведомство рекомендовало отказаться от корпоративов в закрытых помещениях.

Также Роспотребнадзор рекомендовал усилить контроль за соблюдением масочного режима общественном транспорте и исключить формат "шведского стола" в заведениях общепита. А на новогодние ярмарки, которые проводятся в закрытых помещениях, пускать только с QR-кодом или справкой о перенесенном заболевании.