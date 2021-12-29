Россия и США готовятся начать год с диалога по безопасности

Первые консультации между Россией и США по гарантиям безопасности предварительно планируются на 10 января в Женеве. А затем этот диалог может продолжиться в Брюсселе в более широком кругу - с участием стран НАТО. Комментируя ожидания от встречи, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что "за один день договориться невозможно".

В то же время он подчеркнул, что Россия подходит к этому не как к диалогу с бесконечно открытой датой, а ждет результата: "Затягивать процесс мы тоже не можем - вопрос очень срочный и очень серьезный".

Вероятно, с американской стороны делегацию в Женеве будет возглавлять первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман, которая уже является визави Рябкова на переговорах двух стран по вопросам стратегической стабильности. Помимо дипломатов участвовать во встрече планируют и представители российского оборонного ведомства.

"Если мы выйдем на взаимопонимание по параметрам, мы будем представлены межведомственной делегацией с очень мощным компонентом со стороны нашего министерства обороны", - рассказал Рябков агентству ТАСС, добавив, что участие военных ожидается также со стороны США и НАТО. Напомним, 17 декабря МИД России опубликовал проекты двух документов - по гарантиям безопасности между Россией и США, а также по мерам обеспечения безопасности России и членов НАТО.

Ранее эти предложения были переданы американской стороне. Первый из документов предусматривает отказ США от создания военных баз на территории стран бывшего СССР, не входящих в НАТО, а также ряд взаимных ограничений на развертывание ракет, ядерного оружия и перемещение разных видов военной техники. Среди условий второго документа - отказ НАТО от вступления в него Украины и дальнейшего расширения на восток в целом. Как по содержанию инициатив, так и по форматам видно, что в Москве считают целесообразным в первую очередь договориться именно с Вашингтоном.

Помимо дипломатов участвовать во встрече планируют и представители российского оборонного ведомства

Примечательно, что и сам Белый дом предложил диалог с участием США и еще четырех ключевых стран НАТО, а не всех его членов. Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник заявил, что российская делегация будет придерживаться на переговорах "твердой линии, нацеленной на отстаивание наших интересов", и не намерена идти на односторонние уступки. Если же договориться не удастся, то в Москве заявляли о готовности к контрмерам в связи с теми угрозами, которые США и Североатлантический альянс в целом создают для безопасности России.