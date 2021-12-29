Россияне перечислили самые бесполезные новогодние подарки

Сувениры, носки и сладости - самые бесполезные новогодние подарки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ накануне праздника.

6% опрошенных среди самых ненужных подарков перечислили сувениры и статуэтки, 3% - кухонную утварь и столовые приборы, по 2% - носки, безделушки, конфеты, сладости и шоколад.

Самая радикальная оценка - 7% участников опроса считают бесполезными все подарки, полученные ими именно на Новый год. Правда, значительное большинство (71%) подчеркнули, что никогда не получали бесполезных подарков. 27% признались, что все же их получали, "но старались быть благодарными и использовать по назначению подаренное".

Кстати, абсолютное большинство (88%) никогда не передаривает подарки, полученные на Новый год, около 10% все же иногда передаривали полученные презенты. Женщины передаривают чаще - 13%, мужчины - 6%.