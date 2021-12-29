Рост цен подстегнул увеличение заготовки древесины

Рост заготовки древесины в физическом объеме в этом году составил 6%, а ее объем - 189 млн кубометров. Такие цифры по итогам одиннадцати месяцев 2021 года назвал руководитель Рослесинфорга Павел Чащин. К концу года оба значения еще подрастут, считают в национальной ассоциации лесопромышленников "Русский лес".

При этом активная вырубка приводит к снижению запасов, а в дело идет древесина, которую еще десять лет назад лесорубы и промышленники считали некондиционной, отметил главный координатор лесных проектов WWF России Константин Кобяков. При сохранении такой тенденции, отрасль движется к кризису - рубить скоро станет просто нечего. Ситуацию спасают только новые технологии.

"Наверное, в будущем мы сможем делать стройматериалы из сена и хвороста, тогда новые деревья с высокими деловыми свойствами нам будут просто не нужны, - говорит Кобяков. - Это вряд ли хорошо для экологии, но для экономики - вполне приемлемо". По его наблюдениям, если еще десять-двадцать лет назад заготавливали стволы с диаметром не меньше 30 сантиметров, то теперь с делянок на комбинаты везут "карандаши".

Переработчики научились работать с такой низкосортной древесиной, составляют клееный брус и тому подобные комбинированные изделия. Это отчасти спасает ситуацию. Но, по мнению Кобякова, под топор идут деревья, которые еще могли бы подрасти и стать полноценным сырьем в будущем. За новыми делянками можно пойти только на север, но там и запасы невелики, и заготавливать эти стволы сложнее.

Половина заготовки пришлась на две наиболее востребованные породы: сосну (24,5%) и березу (24,7%). Первая идет на доски и другие пиломатериалы, вторая - на фанкряж, из которого делают фанеру. Востребованы оказались ель (19%), осина (12%) и лиственница (8%). Причем последнюю начали активно рубить не так давно. По мнению Кобякова, как раз из-за недостатка деревьев других пород.

На фоне общего увеличения заготовки на 6% сократилась вырубка ценных жестколиственных пород - дуба, бука и ясеня. По ним остатки сырьевой базы находятся в еще более печальном состоянии, чем по основным промысловым породам, отмечают эксперты. Из-за этого добывать стволы этих деревьев приходится поисковым способом, что долго, дорого и не слишком эффективно. Их объемы на рынке в обозримом будущем будут сокращаться еще больше, а цены пойдут вверх. Чтобы дуб вырос до пригодного для заготовки размера, должно пройти около 80 лет. Следовательно, лесовосстановление, затеянное в последние годы, даст свои плоды только в начале следующего века.

Цена древесины снизится в конце зимы, свежие поставки сырья по зимникам наполнят рынок

Еще одна проблема - низкий уровень ухода за лесами. Работы проводят только на 0,5% площади лесного фонда, говорит Кобяков. Этого явно недостаточно, особенно для выращивания деловой древесины. Подрост никто не прореживает, из-за этого деревья вырастают кривыми и тонкими.

"Объем заготовки в следующем году будет расти на 1-3% во всех регионах, кроме Дальнего Востока, где скажется запрет на экспорт круглых лесоматериалов, - прогнозирует президент "Русского леса" Павел Карнаух. - Интенсивный рост объема заготовки в этом году связан ростом мировых цен на круглый лес. Его пик пришелся на середину лета. Активизировались рынки готовой продукции, следом вырос спрос на лесное сырье".

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Алексей Дуэль

Наиболее доступной древесина будет в конце зимы, прогнозирует Карнаух. Поставки свежего сырья по зимникам наполнят рынок. Выгодная для покупателей конъюнктура продлится до апреля-мая, когда начнется массовый спрос со стороны дачников, он вызовет новый всплеск роста цен.

"Дополнительными факторами роста стоимости пиломатериалов в последние два года стало резкое увеличение спроса на бумажную упаковку из-за кратного увеличения объемов интернет-торговли, повышенный спрос на мебель из-за активного ввода новостроек, а также рост спроса на загородные дома из бруса, - добавляет советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР) Елена Разумова. - За счет этих факторов рост производства в денежном выражении существенно выше выработки физического объема".

"На мировом рынке в конце года снижаются цены на древесину в Европе и Китае, стремительно растут в США, - сообщает Карнаух. - В начале следующего года рост цен и спроса ожидается со стороны Китая, стран Ближнего Востока и Северной Африки. Европейский рынок, как и японский, скорее всего, стабилизируется".

Еще одним новым фактором, влияющим на цену древесины, может стать климатическая политика, полагает Разумова. Лес - поглотитель углерода, поэтому государству может оказаться более выгодным растить его, чем рубить. Из-за этого есть риск возможного дефицита древесины, а значит, и роста цен на всю лесную продукцию.

"Рост внутренних российских цен, с одной стороны, будет сдерживаться запретом на экспорт кругляка и необработанной древесины, - добавляет она. - Правда, такой подход в долгосрочной перспективе грозит сокращением выработки леса, поэтому помимо сокращения стимулов для экспорта нужны стимулы и проекты по глубокой переработке леса".