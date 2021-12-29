Ростуризм предлагает ввести невозвратный тариф для отелей

В проекте обновленного закона о туризме предлагается ввести для отелей невозвратные тарифы - по аналогии с авиакомпаниями. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Как пояснили журналистам в Ростуризме, с таким тарифом гостиницы смогут предлагать услуги по минимальным ценам. Бизнес таким образом сможет привлекать клиентов, а туристы - экономить.

Кроме того, глава ведомства Зарина Догузова рассказала, что предлагается полностью пересмотреть систему финансовых гарантий для туристов, создав фонд коллективной ответственности туроператоров, в который будут отчисляться средства с каждого проданного тура. Также предлагается включить альтернативную схему - эскроу-счета.

"Это специальный счет, на котором банк замораживает деньги туриста. Туроператор получает доступ к этим средствам только после того, как исполнил свои обязательства перед клиентом", - цитирует Догузову "Прайм".