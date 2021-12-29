Ростуризм предложил поменять систему финансовых гарантий в туротрасли

Как пояснила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова, планируется защитить права туриста, где бы он не находился - внутри страны или за рубежом. Его средства должны находиться в сохранности.

Для этого в туризме введут эскроу-счета. По этой системе полная стоимость тура сначала будет вноситься на специальный счет в уполномоченном банке. Получить средства туроператор сможет после завершения путешествия туриста. Три дня отводится для подачи претензий.

В качестве альтернативы будет действовать и другая "система гарантирования прав туристов". Ее администратором будет унитарная некоммерческая организация. Сейчас на рынке выездного туризма действует ассоциация "Турпомощь". Какова ее судьба, пока не понятно. В Ростуризме полагают, что организация может быть упразднена, а средства созданных при ней фондов персональной ответственности туроператоров розданы туркомпаниям обратно. При этом оплачивать эвакуацию туристов, застрявших за границей в случае банкротства какого-либо туроператора, предполагается за счет взносов других туристов, в том числе путешествующих по России.

Для этого будет создан "фонд защиты туристов". Порядок функционирования системы гарантирования прав туристов, включая порядок и условия оказания экстренной помощи, а также возмещения реального ущерба из денежных средств фонда защиты прав туристов должно определить правительством Российской Федерации.

В Ростуризме полагают, что за счет фонда защиты туристов будут выплачиваться минимальные компенсации в 40 тысяч рублей клиентам обанкротившихся компаний, поскольку такова средняя стоимость пакетного тура на пляжном направлении.

По данным представителей турбизнеса, сейчас, например, средний в Египет на двоих обойдется в 100-150 тысяч рублей. На дальнемагистральных направлениях, таких как Доминикана, Куба, туры на Новый год стартуют от 250 тысяч рублей на двоих.

Формировать фонд будут за счет взносов туроператоров. Размер вступительного взноса и базового значения ежемесячного взноса опять же должно определить правительство России. Как отмечают в Ростуризме, первоначально те компании, которые захотят работать по этой системе, должны будут внести по 100 тысяч рублей для выездного туризма и по 50 тыс. рублей - для внутреннего. В этот же фонд вольют имеющийся резервный фонд. Затем туроператоры будут перечислять в фонд некую фиксированную сумму с каждого туриста, отправленного в тур за границу и по России. Те туроператоры, которые станут перечислять деньги в общий фонд, смогут отказаться от страхования ответственности. Но для туроператоров, действующих менее двух лет, страховка останется обязательной, более того, ее порог повышен для внутреннего туризма с 500 тысяч, а для выездного туризма с 10 млн до 25 млн рублей. Менять тип финансовых гарантий, то есть выбирать эскроу-счета или коллективный фонд, можно будет раз в год.

В Ростуризме уверяют, что перемены к росту стоимости турпродукта не приведут. Практика введения эскроу-счетов на строительном рынке свидетельствует об обратном. Применять в строительной сфере этот механизм начали с середины 2019 года, правда в обязательном порядке. Сейчас через счета эскроу и проектное финансирование строится уже около 77% жилья. Эти нововведения стали одной из причин роста цен на жилье. Вслед за жильем на первичном рынке подорожали и квартиры на вторичном рынке. Принимая деньги дольщиков на стадии котлована, застройщики никаких убытков не несли. Но для пополнения оборотных средств строительным компаниям пришлось привлекать кредиты в банках под проценты. Оплату процентов и заложили в стоимость жилья.

При этом была решена проблема обманутых дольщиков. Прирост их числа, как ожидается, прекратится в 2022 году. Так же произошла "зачистка рынка", а для поддержания строительства в ряде регионов правительству пришлось вводить меры поддержки низкоприбыльных компаний.

Эскроу-счета, вероятно, помогут повысить прозрачность и на туррынке. Что касается коллективного фонда, то в этом случае потребуется механизм обеспечения прозрачности для самой системы.

По законопроекту будет действовать государственная информационная система учета договоров комплексного туристического обслуживания. Эти функции могла бы выполнять уже разработанная государственная электронная система "электронная путевка". Но, по признанию Ростуризма, сейчас это скорее просто система сбора статистики, ее функционал не отвечает поставленным задачам. Между тем, по данным Счетной палаты, на создание "электронной путевки" было потрачено около 500 млн рублей. Стоит ли теперь снова дорабатывать эту систему или создавать новую, в Ростуризме пока не решили.

Без такой системы открывается простор для злоупотреблений. Туркомпании смогут набирать неограниченный объем обязательств, выводить деньги, оплачивая за каждого туриста всего по 250 рублей, а затем объявлять себя банкротами. Выплачивать компенсации туристам при это будут за счет взносов добросовестных компаний, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Именно так произошло с компанией "Музенидис". В Ростуризм ежеквартально подавались сведения о том, что объем продаж у этой компании не соответствует размерам фонда персональной ответственности, но ведомство ничего не предпринимало. Вопрос не только в эффективности механизмов защиты прав туристов, но и в способности использовать эти механизмы, отметил он.

Между тем, прозрачность планируется повысить и среди турагентов. Может быть создано национальное объединение профессиональных объединений турагентов В Ростуризме также указывают, что для турагентов станет обязательным участие в саморегулируемых организациях (СРО) и создание компенсационных фондов. Идея СРО опять же ранее была отработана в строительстве. Система саморегулирования доказала свою эффективность, а именно в части поддержки своих членов без привлечения средств федерального бюджета, говорит президент Ассоциации "Национальное объединение строителей" (НОСТРОЙ) Антон Глушков. Такие структуры также служат хорошими площадками для обмена мнениями и принятия решений по определенным проблемам, добавляет директор ООО СК "ВИРА-Строй" Михаил Постников. Что получится на туристском рынке, покажет время.

Предполагается поменять также сам подход к определению турпродукта. Сейчас в состав турпродукта входит, как минимум, транспортная услуга и проживание. Ростуризм предлагает понимать турпродукт как проживание и любую другую услугу. Это позволит расширить круг туристов, имеющих право на получение компенсации в случае неисполнения туроператором своих обязательств.

Законопроект включает массу других новаций. Например, в число субъектов туристской деятельности предполагается включить агрегаторы. При этом они будут обязаны размещать информацию о категории отелей только соответствующую действительности.

Изменения будут и в системе классификации. Сейчас добровольная классификация действует для пляжей, санаториев, гостевых домов, санаториев и кемпингов и обязательная для гостиниц. Предполагается сделать обязательной также классификацию для горнолыжных трасс.

Все туристские маршруты распределят по национальным и региональным. В стране появятся даже туристические моногорода.

По оптимистичному сценарию, в Ростуризме рассчитывают принять новый закон уже в этом году, чтобы он вступил в силу с 1 января 2023 года. При этом в ведомстве подчеркнули, что все предложения готовы обсуждать и дорабатывать их с отраслью и экспертами.