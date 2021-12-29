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29.12.2021 17:33
Рубрика: Общество

РПЦ направила более 50 млн рублей социальной помощи в епархии

Текст: Владимир Емельяненко

Свыше пятидесяти миллионов рублей пожертвований направил в уходящем году в епархии синодальный отдел Московского патриархата на благотворительность. Часть этих средств была переведена после того, как с просьбой об оказании помощи на федеральную горячую линию обратились нуждающиеся. Эти данные, публикуемые на официальной сайте Русской православной церки, а также в итоговом отчетном докладе за 2021 год привел председатель синодального отдела епископ Верейский Пантелеимон.

"Настоящим прорывом" он назвал запуск вначале года федеральной горячей линии церковной социальной помощи. Теперь каждый нуждающийся человек может позвонить по круглосуточному бесплатному номеру и попросить о такой поддержке.

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В итоге, по данным РПЦ, каждый месяц на горячую линию, открытую отделом по благотворительности совместно с православной службой "Милосердие", поступает свыше трех трех тысяч телефонных звонков в месяц и количество обращений растет. Благодаря помощи благотворителей в 53 епархии было направлено свыше 54 миллионов рублей. Они пошли в том числе на помощь позвонившим на горячую линию.

Также, по информации синодального отдела, в уходящем году им было передано в 84 епархии более 32 миллионов рублей на закупку продуктовых наборов. Проблема в том, что у немалой части людей в период пандемии перестало хватать средств на самое необходимое - на еду.

Общество Религия

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