Ученые обнаружили, что рыбы-лучники умеют считать

Ученые из университета Тренто в Италии в ходе эксперимента обнаружили способность рыбы-лучника (брызгуна) считать.

Препринт исследования опубликован в bioRxiv. В ходе работы рыб заставляли плеваться. Дело в том, что рыба-лучник охотится струей воды: она перемещается к поверхности воды и сбивает водой добычу в воздухе. Насекомое падает в воду и рыба может полакомиться им. Так, исследователи поместили таких рыб в резервуар с водой, а потом поместили на него несколько дисков с разным количеством точек.

Ученые научили рыбу плевать струей воды на диски с определенным количеством точек на них, например, шестью. Потом они показали рыбе серию пар дисков с разным количеством точек на них. Они обнаружили, что рыба будет плевать только на диски с тем количеством точек, которое их научили распознавать. Ученые попытались изменить количество точек, из которых должна была выбирать рыба, и обнаружили, что рыба все еще нацеливается на правильный диск. Отмечено, что за каждый правильный выбор особей поощряли.

Позже был поставлен эксперимент с точками разного размера и с областью, покрытой дисками. И рыба снова целилась только в тот диск, который ее научили распознавать. Затем ученые изменили ситуацию, показав диски, на которых не было того количества точек, которое рыба была обучена распознавать, и обнаружили, что рыба выбирала меньшее количество точек, если количество точек, которое они были обучены распознавать, было ниже, чем альтернативное. Исследователи предполагают, что рыбы могли сосчитать точки, чтобы определить, в какую цель они должны были нацеливаться.