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29.12.2021 02:56
Рубрика: Экономика

Самолет МС-21 получил базовый сертификат типа

Текст: Евгения Думанская, Михаил Загайнов
Российская газета - Столичный выпуск № 296(8647)
Новейший российский самолет МС-21 получил базовый сертификат типа. Об этом сообщил на встрече с журналистами глава минпромторга Денис Мантуров.

"Мы закончили все сертификационные полеты для базового сертификата. Сертификационные полеты для расширения сертификата продолжатся и в следующем году, и в 2023-м, так как он будет расширяться вплоть до 2024 года", - отметил министр.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
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По его словам, внесение в сертификат изменений, предполагающих использование российского композитного крыла и российского двигателя, запланировано на 2022 год.

Как пояснили в минпромторге, базовый сертификат включает крыло из иностранных материалов и импортный двигатель. В свою очередь, в Росавиации отметили, что выданный документ подтверждает соответствие самолета требованиям, предъявляемым к гражданской авиационной технике.

Мантуров также заявил, что Россия пока не планирует повышать пошлины на ввоз пассажирских самолетов после ввода МС-21 в эксплуатацию. Сейчас отдельные виды гражданских лайнеров освобождаются от ввозных пошлин при поставках на территорию ЕАЭС. Так, пошлина на узкофюзеляжные самолеты в 12,5% не действует до 31 декабря 2023 года, а широкофюзеляжные самолеты не облагаются пошлиной в 7,5% до конца 2025-го.

После этого срока, отметил министр, пошлины вернутся к базовым ставкам, если не будет принято иных решений. Вопросами о ставках занимается Совет евразийской экономической комиссии.

Сертификат типа подтверждает соответствие самолета требованиям гражданской авиации

"Для кода, применимого к узкофюзеляжным самолетам, аналогичным МС-21 и SSJ-100, ставка составит 12,5%", - добавил Мантуров.

МС-21 - новый российский пассажирский лайнер, вмещающий до 250 человек. Передать заказчикам первые самолеты планируется в 2022 году, четыре из них уже готовы.

Ранее пресс-служба "Ростеха" сообщила, что самолет МС-21-300 с крылом, изготовленным из полимерных композиционных материалов российского производства, выполнил первый полет. По словам летчика-испытателя Романа Таскаева, все системы работали в штатном режиме.

Доля композитов в конструкции самолета составляет около 40%, что является рекордным показателем для среднемагистральных самолетов. Конструкторам удалось увеличить ширину фюзеляжа и расширить салон, что повышает комфортность самолета для пассажиров.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минпромторг

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