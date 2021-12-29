Семь новых детских книг, которые надо успеть прочитать за каникулы

Зимние каникулы - лучшее время для того, чтобы, не отвлекаясь на уроки, кружки и секции, погрузиться в удивительный и завораживающий мир детской литературы. Познакомиться с новыми героями, искренне посмеяться, не на шутку испугаться, помечтать о принце на белом коне, почувствовать себя волшебником или супергероем, а может уменьшиться до размеров муравья, чтобы узнать, кто на свете самый умный. Мы выбрали семь ярких книжных новинок, которые доставят истинное читательское удовольствие и самым маленьким, и уже опытным и искушенным юным читателям.

"Рождественский поросенок", Джоан Роулинг

Перевод с английского Александры Глебовской

М.: Азбука-Аттикус, 2021

Хочется нам этого или нет, но эти новогодние праздники пройдут под знаком Джоан Роулинг. Если верить всевозможным опросам, взрослые и дети будут вновь в каникулы пересматривать фильмы о Гарри Поттере. Да и повод есть подходящий - 20-летие киновселенной волшебников, которое обещают знатно отметить 1 января специальной юбилейной серией. Так что нет ничего удивительного в том, что книги с именем Роулинг на обложке раскупаются очень быстро.

Фото: Издательство "Азбука-Аттикус"

И в этот раз писательница вновь не разочарует. Читателей ждет захватывающая волшебная история о мальчике Джеке и его верном друге поросенке по имени Пок. Эта потрепанная и потертая игрушка была с Джеком всегда. Сколько всего они пережили, в каких только передрягах не бывали. Даже когда мальчик подрос и пошел в школу, Пок всегда ждал его дома, чтобы разделить радость или вытереть слезы своей мягкой лапкой. И вот однажды накануне Рождества случилось страшное - Пок пропал. Поиски не увенчались успехом, а подаренный взамен поросенок не принес никакой радости. Но новый поросенок оказался не так-то прост и решает помочь Джеку вернуть друга. И вот они вместе отправляются в волшебную страну Потерь, где их ждут захватывающие, опасные и непредсказуемые испытания. Финал вас обязательно удивит. Уж в этом Роулинг мастер. В ее книгах всегда столько фантазии и доброты, приправленных писательским мастерством, что читать их можно и в 10 лет, и в 30, и в 60.

Иллюстрации для этой книги создал Джим Филд - признанный британский иллюстратор, дизайнер и режиссер мультипликационных фильмов.

"Хранитель острова Паффин", Майкл Морпурго

Перевод с английского Сергея Магомета

С.: Махаон, 2021

Фото: Издательство "Махаон"

Эта трогательная история, рассказанная известным английским писателем Майклом Морпурго, - идеальный вариант для приятного и неспешного семейного чтения. Это рассказ о честном и бескорыстным человеке, самоотверженно преданном своему делу. Бенджамин Послвет работает смотрителем маяка на отдаленном острове. Все его общение с внешним миром свелось к тому, что раз в неделю к маяку приплывал лодочник, который привозил продукты. Много-много лет Бенджамин Полсвет неусыпно следил за тем, чтобы на маяке ярко сиял огонь. "День и ночь с высокой башни раздавался уныло протяжный звон колокола, а свет маяка помогал проходящим мимо острова торговым пароходам и рыбацким шхунам благополучно держаться верного курса…". Можно только догадываться, сколько кораблей и человеческих жизней он уберег от беды. Но однажды стихия оказалась сильнее. Недалеко от острова потерпел крушение корабль, и несколько десятков человек - экипаж и 30 пассажиров оказались в воде посреди бушующего шторма. И что сделал Бенджамин? Сел в свою маленькую лодку и спас всех. В бурю! Среди опасных рифов! Среди пассажиров был маленький мальчик. Единственный из пассажиров удостоившийся улыбки смурного смотрителя. На прощание он даже получил подарок - маленький, размером с ладошку, рисунок корабля. И этот нарисованный кораблик изменил всю его жизнь. Мальчик вырастет, станет моряком, будет сражаться с немцами во время Второй мировой войны, переживет концлагерь и обязательно вернется на остров Паффин к старому смотрителю маяка…

Эта книга поражает своей простой и неспешностью повествования, но все окупается с лихвой невероятной теплотой и искренностью. А еще это хороший повод поразмышлять о том, что имеет истинную ценность в нашей жизни.

Отдельных добрых слов заслуживает художник Бенджи Дэйвис, нарисовавший такой притягательный остров Паффин и его невероятных обитателей.

"Выбрал папа елочку", Андрей Усачев

М.: Глагол: Книжный дом Анастасии Орловой, 2021

Фото: Издательство "Глагол: Книжный дом Анастасии Орловой"

Первые книжки - самые важные в жизни ребенка. Это потом ему предстоит прочитать великие книги и многое узнать о себе и мире. Но захочет ли он, когда вырастет, погрузиться в эту богатейшую сокровищницу мировой литературы, зависит от той самой первой книги, которую малыш прочитает с мамой. С нее начинается любовь к чтению. Это очень хорошо понимает детский поэт, а с недавних пор и издатель Анастасия Орлова. И именно поэтому первой в ее издательстве появилась серия книг "Читатель родился". Эти книжки не спутаешь ни с чем: небольшой размер, удобный для маленьких ручек, толстые картонные странички, которым не страшны детские зубки, и наконец два главных ингредиента - талантливые строчки, написанные лучшими детскими поэтами и писателями, и добрые детские картинки, от которых так и веет теплотой и любовью к маленьким читателям.

К Новому году в этой серии появилась новая книжка с короткими стихами Андрея Усачева и нежными, уютными иллюстрациями Екатерины Лаврентьевой. Эта книга о зиме, какой ее видит маленький человечек. Будет и потерянная варежка, и знакомство с синичкой и белым, пушистым зайчиком, и снежные горки, и душистая елочка, и снежинки-ежинки, и, конечно, Дед Мороз.

"Принц на белом коне", Галина Дядина

М.: РОСМЭН, 2021

Фото: Издательство РОСМЭН

Сборник поистине королевских сказок для мечтательных девочек, расторопных мальчиков и их родителей, рискнувших по-новому взглянуть на старые добрые сказки о королях, принцессах, рыцарях, драконах и феях, добрых и не очень. Сказки Галины Дядиной оригинальны как по содержанию, так и по манере изложения. Рифмованные строчки складываются в короткие истории, забавные и милые, трогательные и мистические. Кажущиеся нарочито простыми и легкими, они заставляют призадуматься. Ну что может случиться, если однажды в королевстве появится огнеопасный дракон? Сможет ли принцесса выйти замуж, если фея наложила на нее заклятье и теперь она носит вместо элегантных туфелек кроссовки? А что делать мечтательнице, которая вместо принца на белом коне получила принца на белом слоне, в буквальном смысле свалившегося на нее с луны? И как быть королеве, когда пять ее зубов болеют за "Динамо", а десять - за "Спартак" - и вырвать жалко, и болеть они не перестают? Читаешь и не можешь предугадать, куда повернет сюжет фантазия автора на следующей странице. Наполненные юмором иллюстрации известного художника Сергея Гаврилова лишь подливают масла в огонь читательского любопытства. Это же надо было придумать столько неповторимых образов коронованных особ, смешав всевозможные стили и эпохи.

"Лапин. Зима белого кролика", Юлия Симбирская

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2021

Фото: Издательство "Манн, Иванов и Фербер"

Лапин - маленький пушистый кролик, который терпеть не может сидеть на месте, и поэтому с ним постоянно что-то происходит. То он с белками ловит сачком первый снег, потому что первый снег самый вкусный и сладкий, почти как пломбир. То подкармливает подкроватное чудовище морковными пластинками, то делает красивейшие ледяные кристаллы для друга, то учится кататься на коньках задом наперед, потому что никто кроме папы Лапина не умел так кататься во всей Клеверной долине…

Родители у нашего Лапина тоже очень талантливые и непоседливые. Папа пишет стихи, а мама готовит всякие вкусности. Кстати, несколько полезных и вкусным рецептов вы найдете в этой книге. Обязательно приготовьте королевские ватрушки с черничным вареньем - пальчики оближите. А еще мама Лапина всегда знает, где найти радость. Собственно, как и все мамы на свете. А если маленький читатель повнимательнее присмотрится к самому Лапину, то увидит, что у них очень много общего.

Эта книга буквально пропитана детством, счастливым, беззаботным, полным приключений и открытий. Под стать и чудеснейшие иллюстрации Маши Судовых, которые хочется разглядывать и разглядывать. В общем, стопроцентная милота!

"Микросупергерои. Самые умные", Ольга Посух

М.: Самокат, 2021

Фото: Источник "Самокат"

Это уже четвертая книга ученого-биолога и художницы Ольги Посух о самых маленьких существах на планете. Это для нас они просто бактерии и букашки, а на самом деле они настоящие супергерои, пусть и микро размера. Среди них есть и самые живучие, и самовосстанавливающиеся, и даже невидимые. Теперь настала очередь самых умных. Знакомьтесь! Он мастер строительства и отличник в обучении! Он умеет считать, обучаться разным профессиям и пользоваться орудиями труда. Он знает все о взаимопомощи и узнает себя в зеркале! И нет, речь не о человеке, конечно, а о… скромном трудяге муравье. Муравьи живут по всему Земному шару и успешно приспосабливают под себя окружающую среду. Их сила в том, что они все делают сообща.

Увлекательнейшая книга с яркими картинками и небольшими комиксами, в которых очень просто и играючи раскрываются все секреты из жизни муравьев. Если в школьные годы вы недолюбливали биологию, то это только потому, что у вас не было таких книг. Настало время восполнить пробел - берете эту книжку, усаживаетесь рядом с ребенком и превращаетесь в ученых-биологов. Поверьте, после того, как дочитаете до последней страницы, ваша жизнь уже не будет прежней.

"Воздушные пираты", Маркус Ортс

Перевод с немецкого Алины Приймак

СПб, Поляндрия, 2021

Фото: Издательство "Поляндрия"

Посмотрите внимательнее на звездное небо. Думаете, там, где-то за облаками, обитают инопланетяне? А вот и нет - там в воздушных ямах живут воздушные пираты. Они чем-то похожи на людей, но имеют серую кожу и умеют метать молнии своими глазами. А еще они очень любят спорить и мериться силами, и тогда у нас на земле случаются всякие катаклизмы - бури, ураганы и сильнейшие ливни. В общем, личности они совсем не сентиментальные, можно сказать, даже жестокие. И вот однажды известный пират и единственный учитель в школе детей-пиратов Амадеус Адеаба получает посылку с ребенком. У них так принято. Но вот незадача, ребенок оказался не серым, а белым. К тому же он не умел метать молнии и вообще был миролюбивым и дружелюбным. А всех "белых ворон" принято было убивать в младенчестве, но Адеаба почему-то этого не сделал. И тут все закрутилось…

Фантастическая история, придуманная немецким писателем Маркусом Ортсом для своих сыновей, поражает обилием неожиданных сюжетных поворотов. Здесь будут погони и предательства, опасные противники и неожиданные помощники, фантастические существа и никчемнейшие личности, способные только на подлость, настоящая дружба и первая любовь. А что еще нужно для хорошей детской книги?