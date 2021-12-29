Сенатор от Крыма: В ЕС думают не о безопасности, а о конфликте

Слова главы евродипломатии Жозепа Борреля показывают, что в ЕС не слышат Россию, уверен член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью одному из германских СМИ назвал "неприемлемыми" требования Москвы о нерасширении Североатлантического альянса.

"Я думаю, что это очень характеризует европейскую политику, то есть они о безопасности не думают. Они думают о конфликте. Не слышат Россию, а слышат только себя", - сказал Цеков RT.

Также сенатор от Крыма предположил, что Боррель "повышает ставки перед серьезными переговорами".

Ранее МИД РФ опубликовал и передал Вашингтону и его союзникам проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Один из пунктов проекта предполагает получение от Альянса гарантий нерасширения на территорию Украины.