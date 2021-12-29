СМИ обратили внимание на продолжающего худеть Ким Чен Ына

Если Ким Чен Ын задался целью серьезно похудеть, то следует признать, что он это делает успешно. Пока, конечно, худощавым его не назвать, но он заметно сбросил вес, если даже сравнивать с тем, как выглядел всего лишь пару месяцев назад. К такому выводу пришли южнокорейские специалисты, проанализировав появившиеся сегодня новые фотографии лидера КНДР.

С 27 ноября в северокорейской столице проходит 4-й пленум Центрального Комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК), и сегодня СМИ КНДР опубликовали материалы, касающиеся второго дня мероприятия, то есть то, что было во вторник. В ходе второго дня пленума обсуждались вопросы, относящиеся к развитию сельского хозяйства Страны чучхе. Согласно сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), Ким предложил к исполнению "важные революционные меры", которые призваны значительно ускорить развитие отрасли.

Однако многих экспертов на этот раз заинтересовали не столько инициативы северокорейского вождя в сфере земледелия или животноводства, сколько его внешний вид. И в который раз за последнее время специалисты отмечают, что Ким продолжает сбрасывать вес. Этот вывод сделан на основании фотографии, где вождь запечатлен крупным планом, в темном в полоску костюме, белой рубашке с серебристого цвета галстуком. "Согласно правилам, между верхней застегнутой пуговицей рубашки и горлом должен помещаться палец, и Ким, судя по его виду, соблюдает это правило", - отмечает информагентство "Ёнхап", делая вывод, что Ким еще больше похудел.

Как известно, ранее Ким никогда не мог позволить себе того, чтобы свободно носить рубашку, загнутую на самую верхнюю пуговицу - приходилось либо расстегивать две-три верхние пуговицы, либо прибегать к одежде, где есть свободный воротник или вырез.

Кстати, СМИ также отметили, что Ким на фото с пленума ЦК ТПК выглядел очень свежим, бодрым и аккуратным. Буквально несколько дней назад его лицо было очень хмурым. Впрочем, тогда это можно было объяснить, так как в районе 17 декабря в КНДР проходили траурные мероприятия в связи с десятилетием смерти Ким Чен Ира - отца нынешнего лидера, правившего страной с 1994 по 2011 годы.

О том, что нынешний северокорейский лидер начал быстро худеть, заговорили сравнительно не так давно. В октябре этого года в ходе закрытого брифинга для депутатов парламента представитель разведки Юга заявил, что Ким похудел примерно на 20 кг по сравнению с 2019 годом, когда его вес оценивался примерно в 140 кг.

Однако даже по сравнению с фотографиями октября, где Ким Чен Ын тоже был в костюме с галстуком и в рубашке, застегнутой на все пуговицы, северокорейский лидер стал еще более стройным. Так, пару месяцев назад между верхней пуговицей и горлом вообще не было пространства и создавалось впечатление, что воротник ему давит, а складки кожи шеи иногда закрывали верхнюю пуговицу, но теперь на пленуме вид Кима иной - застегнутая рубашка ему уже как раз в меру, а до горла от воротника есть достаточное пространство. "Конечно, возможно, рубашку немного иначе скроили, либо фото с пленума сделано с другого ракурса, но если анализировать вид Кима в целом, то надо признать - он худеет всё больше и больше", - делает вывод южнокорейское информагентство "Ёнхап".

В этой связи вновь возникли спекуляции по поводу причин того, почему Ким решил "разобраться с животиком". Главная версия заключена в том, что скорее всего на этом настояли либо врачи, либо жена, либо обе стороны одновременно. Просто другие люди вряд ли решились бы намекнуть вождю, что он, мягко говоря, находится "не в идеальной форме". В первой половине прошлого года Ким на долгое время пропал из виду. Причина его исчезновения пока с полной точностью не установлена, но основное предположение - у него были проблемы со здоровьем, ему пришлось делать операцию на сердце, и после этого он получил "желтую карточку" от врачей, которые, скорее всего, и сказали ему, что, если он не сбросит вес, то может прожить совсем недолго. И потом, когда Ким снова появился на людях, стало очевидно, что он начал быстро сбрасывать вес.

Впрочем, это всего лишь версии, а здоровье вождя - не та тема, в отношении которой официальный Пхеньян будет давать разъяснения иностранным журналистам и экспертам. Кстати, в южнокорейском интернете ситуация породила и доброжелательные шутки. Некоторые читатели отмечают, что вождь КНДР вполне может создать и с успехом продавать "курс эффективной диеты от Ким Чен Ына", прилагая фотографии "до и после". Вопрос лишь теперь в том, до какой отметки северокорейский лидер собирается сбрасывать вес. Не исключено, что еще через год Ким будет именно худощавым, а поверить в то, что он когда-то весил почти полтора центнера, будет очень сложно.