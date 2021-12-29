СМИ: Самолет-разведчик США провел полет для сбора данных над востоком Украины

Разведывательный самолет США совершил первый полет над восточной территорией Украины для сбора данных два дня назад. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на европейское командование вооруженных сил США (EUCOM).

"Полет, совершенный 27 декабря, стал первым случаем, когда самолет JSTARS занимался сбором данных в воздушном пространстве Украины", - цитирует корреспондент CNN в Twitter слова представителя EUCOM.

Полет совершил самолет E-8 Joint STARS - авиационный комплекс дальнего наблюдения и целеуказания. Он способен распознавать и классифицировать наземные цели в любое время суток при любых погодных условиях. В перечень его функций также входит координация боевых действий и двусторонний обмен информацией с наземными силами в режиме реального времени.