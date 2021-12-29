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Рубрика: Общество

СМИ: В Госдуме создается группа по защите христианских ценностей

Текст: Елена Яковлева

В Государственной Думе формируется межфракционная рабочая группа по защите христианских ценностей. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на свой источник в нижней палате парламента.

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"Создается рабочая группа по защите христианских ценностей. Целью ее создания является консолидация усилий депутатов и Русской Православной Церкви в законодательной работе и отстаивании традиционных ценностей", - цитирует агентство слова своего собеседника.

Известно также, что создание и работа такой группы благословлены патриархом. Возможно, группу возглавит вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Общество Религия Законодательная власть Госдума

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