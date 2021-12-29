Социологи выяснили, какие подарки для старшего поколения самые желанные

Портал "Баба-Деда" провел социологический опрос, чтобы понять, о каких новогодних подарках мечтают люди старшего поколения.

Выяснилось, что абсолютный лидер предпочтений - путешествие. Билет не только в Париж, но и в любые другие красивые места мечтают получить более 58% респондентов.

Вторыми идут цифровые технологии - гаджеты, ноутбуки, смартфоны, фитнес-браслеты, смарт-часы, да хоть умные колонки, Алисой покомандовать. Не надо надменно думать, что смерч цифровизации обошел старшее поколение. Быстро люди разобрались, что к чему, догадались, как приспособить технические новинки к делу и чем улучшить свою жизнь.

По данным Mediascope - исследовательской компании, которая измеряет аудиторию всех медиа в России - ТВ, интернета, радио и прессы, - люди в возрастной категории 65+ участвуют в социальных сетях так же азартно, и в том же количестве, что и люди возраста активной социализации - 35+. Для расширения границ и завоевания позиций в виртуальной жизни вашими "стариками", будьте добры, положите под елочку ноут или новенький смартфон.

Еще одно горячее желание, которое получило множество голосов, - учиться. Образовательные курсы по разной тематике желают получить в подарок 27% опрошенных. И это логично, в мире доступной информации глупо отказываться от новых знаний, которые можно получить, не выходя из дома.

Следом возникает желание себя побаловать под кодовым названием "подарки, которые сами себе не купили бы". Придется выяснять, что отдельная душа считает для себя роскошью, и раскошелиться в итоге, оно того стоит.

Образовательные курсы желают получить 27% респондентов

17% респондентов идут дальше, мыслят стратегически и желают в подарок инвестиционный пакет. Молодым, как водится, свобода, поиск себя, построение карьеры, да делайте, что хотите! А старшим обеспечьте возможность самостоятельно покупать билет в Париж и не только.

Был на портале еще вопрос - "Какой стоимости подарок должен быть на Новый год?". На него большинство ответили примерно так: "Да бог с ними, подарками! Внимание важно".