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29.12.2021 10:51
Рубрика: Общество

Назван сок, нормализующий кровяное давление

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Регулярное употребление клюквенного сока может помочь снизить кровяное давление и уровень холестерина в крови. Это напиток богат антиоксидантами и прочими веществами, которые улучшают состояние сердечно-сосудистой системы и снижают вероятность воспаления.

Фото: instagram.com / mary.vedeneeva
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О пользе клюквенного сока пишет Daily Express со ссылкой на ряд исследований ученых. Так, в научной работе, опубликованной в European Journal of Nutrition, указано, что при употреблении этого напитка систолическое давление у испытуемых снизилось в среднем на 1,52 мм. рт. ст., а диастолическое - на 1,78 мм. Аналогичными свойствами, как выяснилось, обладает и вишневый сок. Правда, авторы научной работу отметили, что необходимы дополнительные исследования по этой теме.

На пользу клюквенного сока при повышенном давлении указали и ученые из канадского Университета Лаваля. Сердечно-сосудистую систему защищают флавоноиды, содержащиеся в этом напитке. Для того, чтобы доказать пользу клюквенного сока, исследователи провели эксперимент. В течение четырех недель его участники - 30 мужчин среднего возраста с лишним весом - употребляли этот напиток, постепенно повышая его дозу.

К концу эксперимента у них взяли анализы крови. У всех участников вырос показатель "хорошего холестерина" - липопротеинов высокой плотности. Как правило, это свидетельствует о снижении сердечно-сосудистых рисков, поскольку эти вещества отвечают за метаболизм "плохого холестерина" и предотвращают развитие атеросклероза.

Несмотря на все позитивные результаты работы, специалисты подчеркивают, что в любом случае нужна консультация врача.

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