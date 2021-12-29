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29.12.2021 13:34
Рубрика: Культура

Sotheby's и Christie's отчитались о росте онлайн-продаж

Текст: Мария Графутко

Аукционные дома Sotheby's и Christie's подвели итоги 2021 года, которые оказались лучше, чем итоги предыдущего.
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Общая сумма продаж Christie's составила 7,1 миллиарда долларов, что является самым высоким показателем с 2015 года. Sotheby's смог обогнать Christie's, и его продажи за год - 7,3 миллиарда долларов - рекордно высокий показатель за всю историю.

Все больше процентов продаж приходится на онлайн-сегмент. Так, Sotheby's заявляет, что уже 92% всех ставок за последний год были совершены онлайн, и более 16 миллионов людей стали участниками онлайн-торгов или наблюдателями в трансляции.

Использование диджитал-сферы в аукционном деле - это способ выживания в условиях пандемии, когда, с одной стороны, постоянно вводятся новые ограничения, а с другой - все больше людей предпочитают безопасные частные продажи. Согласно отчету Sotheby's, частные продажи принесли в этом году 1,3 миллиарда долларов - почти 18% от всех продаж.

Именно частичный переход в диджитал-среду или использование смешанного формата продаж считается новой возможностью для развития не только аукционного дела, но арт-рынка в целом.

Более того, именно это, как считают в аукционных домах, привлекло новых покупателей к торгам. Sotheby's отмечает, что 39% покупателей и 44% участников торгов являются новичками и ранее на аукционы не регистрировались. В этом году онлайн-продажи аукционного дома составили 800 миллионов долларов. А крупнейшей онлайн-продажей в этом году стала работа художника Beeple "Ежедневно: первые 500 дней" - цифровое изображение, которое было продано в виде NFT (невзаимозаменяемый токен) на аукционе Christie's за 69,3 миллиона долларов.

Рынок NFT также стал более привлекательным для обоих аукционных домов. Суммарные продажи NFT домом Christie's в 2021 году составили 150 миллионов долларов, причем, 75% покупателей этого сегмента оказались новыми для аукционного дома.

Sotheby's в этом году продал свой первый токен NFT, а также запустил собственную специализированную платформу NFT.

Фото: iStock
Выручка Christie's по итогам "русских торгов" превысила 8 млн долларов

Самыми крупными продажами Christie's и Sotheby's стали работы Пабло Пикассо и Сандро Ботичелли. Работа Пикассо "Женщина, сидящая у окна" ("Мари-Терез") 1932 года была продана Christie's за 103,4 миллиона долларов. Работа Ботичелли "Портрет молодого человека с медальоном" 1480 года была продана на аукционе Sotheby's за 92,2 миллиона долларов. Судя по наблюдениям экспертов, работа была приобретена покупателем из России.

Оба аукционных дома за последний год смогли приспособиться к работе в условиях пандемии и улучшили свои показатели. Они отмечают как прирост покупателей и участников торгов, так и возросшие до рекордных показателей обороты в 2021 году. В обороте обоих аукционных домов важны произведения NFT, и многие эксперты арт-рынка отмечают возможность активного роста данного сегмента искусства.

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