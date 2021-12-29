"Спутник Лайт" получил регистрацию в Тунисе как универсальный бустер

Российскую однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт" зарегистрировали в Тунисе как универсальный бустер против коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Спутник Лайт" как бустер предполагает однократное введение вакцины и усиливает эффективность и продолжительность действия других вакцин против COVID-19 при ревакцинации, говорится в сообщении. На данный момент он зарегистрирован более чем в 30 странах мира, а двухкомпонентная вакцина "Спутник V" прошла регистрацию в 71 стране.

Несмотря на распространенность вакцины российского производства в зарубежных странах, ее до сих пор не зарегистрировала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Там неоднократно заявляли, что это связано с бюрократическими проволочками, а сам разработчик вакцины заявлял, что причина в сильной конкуренции между производителями и несогласованности российского и европейского законодательства.