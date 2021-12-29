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29.12.2021 17:29
Рубрика: Экономика

Стала известна расширенная деловая программа Российского инвестфорума

Текст: Алексей Рыбин

Организаторы опубликовали расширенную деловую программу Российского инвестиционного форума 2022 года. Всего в ней будет пять треков, которые, по словам советника президента РФ Антона Кобякова, соответствуют тематикам пяти национальных целей развития.

Главной темой Российского инвестиционного форума станут нацпроекты

Так, в рамках трека "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей" состоятся сессии, посвященные актуальным вопросам демографической политики, безбарьерной среды, развития здравоохранения, а также борьбы с пандемией.

На треке "Возможности для самореализации и развития талантов" участники обсудят ход реформы институтов развития, а также оценят вклад институтов в достижение национальных целей развития.

Третий блок - "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство" - охватывает широкий круг вопросов поддержки бизнеса, повышения инвестиционной привлекательности регионов, развития предпринимательства.

Трек "Комфортная и безопасная среда для жизни" включает в себя 9 экспертных сессий по ESG-трансформации бизнеса, низкоуглеродной экономике и других.

В рамках блока "Цифровая трансформация" запланированы экспертные дискуссии по искусственному интеллекту, цифровой зрелости и кибербезопасности.

"Экспертные дискуссии направлены на выработку практических предложений, поиск новых эффективных путей взаимодействия бизнеса и власти, презентации лучших инвестиционных проектов регионов", - подчеркнул Антон Кобяков.

Как отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, Российский инвестиционный форум - это знаковая площадка для презентации лучших инициатив, которые реализуются на уровне субъектов.

"Часть проектов, которые будут представлены на форуме, были отобраны вице-премьерами в рамках института кураторства федеральных округов. Наиболее эффективные практики, реализация которых напрямую способствует достижению национальных целей, должны быть масштабированы на другие регионы", - пояснил Чернышенко.

Полностью программа опубликована на официальном сайте: rusinvestforum.org.

Форум пройдет 17-19 февраля 2022 года на федеральной территории "Сириус".

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