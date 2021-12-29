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29.12.2021 04:10
Рубрика: Общество

Стартовал VIII фотоконкурс РГО "Самая красивая страна"

Текст: Игорь Елков
Российская газета - Федеральный выпуск № 296(8647)
Организаторы фотоконкурса Русского географического общества "Самая красивая страна" принимают работы в 10 основных номинациях: "Пейзаж", "Дикие животные", "Птицы", "Россия с высоты птичьего полета", "Искусство дикой природы (арт-фото)", "Россия в лицах", "Макромир", "Подводный мир", "Живой архив" и "Магия стихии".

Отличия от предыдущего конкурса минимальны: "Магия стихии" заменила "Магию воды" конкурса 2020 года.

Фото: РГО
Названы победители проекта "Лучший гид России"

"Каждый год мы немного варьируем номинации, ищем что-то новое, - рассказал в беседе с "РГ" председатель жюри фотоконкурса Константин Лейфер. - "Магия воды" пересекалась отчасти с "Подводным миром". А теперь в новой номинации можно снимать бури и грозы, метели и снежные лавины, ураганы и наводнения, дожди и штормы. Посмотрим, что из этого выйдет".

Требования к снимкам и участникам конкурса остались неизменны: фотографии должны быть сделаны на территории России, а гражданство, место жительство и возраст фотографа значения не имеет. Главная награда в каждой номинации основного конкурса - 250 тысяч рублей. Обладатели спецпризов (например, за конкурс видеороликов "За кадром" и др.) получат по 100 тысяч рублей.

Детям и подросткам - победителям "Самой красивой страны глазами детей" - традиционно дарят квадрокоптеры. Будут призы и от партнеров конкурса. Но, пожалуй, самая приятная часть: выставки работ финалистов в разных уголках планеты. Согласитесь, приятно однажды проснуться всемирно знаменитым. Сейчас выставки "Самая красивая страна" проходят во Владикавказе, в Краснодаре, Липецке, Москве и Риме. Недавно прошли в Дамаске, Бухаресте, Женеве и Париже, обошли острова Греции на борту судна "Штандарт".

"Для меня главное - участие, а не победа, - говорит победитель 2021 года в подростковой номинации Филипп Харченко (Пенза). - Но побеждать тоже очень нравится!" Кстати, в прошлом конкурсе из 65,6 тысячи снимков 7,2 тысячи были сняты фотографами младше 16 лет. Если оценивать географию конкурса, то представлены практически все уголки России.

Снимки финалистов прошлых лет сейчас можно увидеть на выставках от Владикавказа до Рима. А сделать и загрузить на сайт "Самая красивая страна" новые нужно успеть до 10 апреля наступающего года

"Ощущения от конкурса - как будто это путешествие по местам, где раньше бывал", - делился впечатлениями президент РГО Сергей Шойгу.

Прием работ на нынешний конкурс завершится 10 апреля 2022 года. С 11 апреля по 11 мая эксперты выберут по 10 финалистов в каждой номинации, затем пройдет онлайн-голосование за приз зрительских симпатий. В июне жюри назовет имена победителей.

"Грядут каникулы, как думаете, участникам лучше набраться сил, отдохнуть, а потом уже взяться за фотоаппараты и смартфоны? - провоцирую Константина Лейфера. - Или новогоднее веселье - не повод выпускать из рук камеру?"

"Думаю, лучше взять в руки камеру, прогуляться в зимнем лесу или в поле, поискать сюжеты. Сам я так и поступаю, поскольку провести каникулы за столом - это же никакого здоровья не хватит, - смеется Константин. - И пусть эти праздники будут шумными и насыщенными, а год - хорошим!"

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