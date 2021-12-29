Стартовал VIII фотоконкурс РГО "Самая красивая страна"

Отличия от предыдущего конкурса минимальны: "Магия стихии" заменила "Магию воды" конкурса 2020 года.
"Каждый год мы немного варьируем номинации, ищем что-то новое, - рассказал в беседе с "РГ" председатель жюри фотоконкурса Константин Лейфер. - "Магия воды" пересекалась отчасти с "Подводным миром". А теперь в новой номинации можно снимать бури и грозы, метели и снежные лавины, ураганы и наводнения, дожди и штормы. Посмотрим, что из этого выйдет".
Требования к снимкам и участникам конкурса остались неизменны: фотографии должны быть сделаны на территории России, а гражданство, место жительство и возраст фотографа значения не имеет. Главная награда в каждой номинации основного конкурса - 250 тысяч рублей. Обладатели спецпризов (например, за конкурс видеороликов "За кадром" и др.) получат по 100 тысяч рублей.
Детям и подросткам - победителям "Самой красивой страны глазами детей" - традиционно дарят квадрокоптеры. Будут призы и от партнеров конкурса. Но, пожалуй, самая приятная часть: выставки работ финалистов в разных уголках планеты. Согласитесь, приятно однажды проснуться всемирно знаменитым. Сейчас выставки "Самая красивая страна" проходят во Владикавказе, в Краснодаре, Липецке, Москве и Риме. Недавно прошли в Дамаске, Бухаресте, Женеве и Париже, обошли острова Греции на борту судна "Штандарт".
"Для меня главное - участие, а не победа, - говорит победитель 2021 года в подростковой номинации Филипп Харченко (Пенза). - Но побеждать тоже очень нравится!" Кстати, в прошлом конкурсе из 65,6 тысячи снимков 7,2 тысячи были сняты фотографами младше 16 лет. Если оценивать географию конкурса, то представлены практически все уголки России.
"Ощущения от конкурса - как будто это путешествие по местам, где раньше бывал", - делился впечатлениями президент РГО Сергей Шойгу.
Прием работ на нынешний конкурс завершится 10 апреля 2022 года. С 11 апреля по 11 мая эксперты выберут по 10 финалистов в каждой номинации, затем пройдет онлайн-голосование за приз зрительских симпатий. В июне жюри назовет имена победителей.
"Грядут каникулы, как думаете, участникам лучше набраться сил, отдохнуть, а потом уже взяться за фотоаппараты и смартфоны? - провоцирую Константина Лейфера. - Или новогоднее веселье - не повод выпускать из рук камеру?"
"Думаю, лучше взять в руки камеру, прогуляться в зимнем лесу или в поле, поискать сюжеты. Сам я так и поступаю, поскольку провести каникулы за столом - это же никакого здоровья не хватит, - смеется Константин. - И пусть эти праздники будут шумными и насыщенными, а год - хорошим!"