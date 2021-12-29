Студенты Высшей школы экономики после Нового года вернутся к очным занятиям

Ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов подписал приказ, в котором определен график учебы студентов и аспирантов Вышки с 10 января по 30 июня 2022 года.

После новогодних каникул лекции и семинары вернутся в здания университета. Удаленка сохранится только для межкампусных курсов. Решения о проведении других занятий в онлайн-формате принимает академический руководитель, сообщается в приказе.

Также снимается ограничение на присутствие не более 50 студентов в аудитории. При этом, если обнаружатся заболевшие и "контактные" студенты, то учебный процесс снова перейдет в онлайн.

Все меры предосторожности, в том числе и масочный режим для студентов и сотрудников, сохраняются.