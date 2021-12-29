Ученые и эксперты сделали предсказания о будущем

- В год тридцатилетия журнала "Чудеса и приключения" мы открыли несколько новаторских рубрик, одну из которых назвали "ХХХ-файлы", - рассказывает Александр Нефедов, первый заместитель главного редактора. - Мы взяли подшивки журнала четвертьвековой давности и посмотрели футуристические статьи философов, инженеров, изобретателей, ученых.

Оказалось: многое из того, о чем они писали на исходе XX столетия как о гипотетически возможном, стало реальностью. В чем-то радужной, иногда - печальной. Теперь новое поколение пытливых исследователей прогнозирует наше недалекое будущее. Прогнозы скоро появятся на страницах нашего журнала. Но кое-что расскажем сейчас - читателям "РГ". Итак, мы стоим на пороге:

- Успешного клонирования доисторических животных - как в киноапокалипсисе "Парк Юрского периода". Добьются такого сомнительного "успеха", скорее всего, китайские ученые. Поможет им находка в районе Гуаньчьжоу- там палеонтологи откопали окаменелое яйцо динозавра возрастом 70 млн лет с прекрасно сохранившимся эмбрионом;

- Дальнейшее усовершенствование т.н. "дыхательной жидкости", закачиваемой в индивидуальные глубоководные скафандры, позволит человеку опускаться на многокилометровые глубины Мирового океана;

- Битва политиков и ученых за первенство в Арктике и Антарктиде, попытка извлечения из осваиваемых территорий различных ресурсов... Но готовы ли мы противостоять неизведанным существам, пробуждение которых из многовекового сна будет подчинено их первобытным инстинктам?

Сергей Борисов, научный обозреватель "ЧиПа":

- В ближайшие годы следует ожидать дальнейшего распространения цифровых технологий, до конца 2022 года запланирован перевод всех массовых социально значимых услуг в цифровой формат. Самообучающиеся программы возьмут под контроль автоматизированное управление потоками машин, светофорами, движением на перекрестках. Этот процесс уже стартовал в ряде регионов. Скоро на дорогах появятся беспилотные автомобили.

Марина Александрина, искусствовед:

- Искусственный интеллект (ИИ) в полный голос заявит о себе в сфере шоу-бизнеса. В ближайшие два-три года нас ждут революционные выставочные проекты симбиоза изобразительного искусства и технического дизайна, театральные постановки без участия реальных людей, режиссерами которых выступит ИИ, а на сцене их воплотят исключительно роботы. Привычная литература и поэзия уступят место квазипроизведениям, игра слов и смыслов в которых станет результатом безудержной фантазии ИИ.

Грустный прогноз: актеров заменят роботы, люди перестанут понимать поэзию. Фото: PhonlamaiPhoto / iStock

Дмитрий Зелов, кандидат исторических наук:

- В ближайшие десятилетия максимально усилится поляризация - о некогда былом глобализме и "едином" мультикультурном человечестве придется навсегда забыть. При этом Россия займет ведущую роль на планете как по своему политическому, так и по культурно-духовному влиянию и транслируемым миру ценностям, а США окончательно утратят свою главенствующую позицию. В связи со все более усиливающимися природными катаклизмами, мировым ухудшением экологической ситуации, а также глобальными климатическими изменениями, которые год от года будут только нарастать (одной из главных станет повышение уровня Мирового океана из-за тотального таяния ледников в полярных областях и, как следствие, затопление прибрежных территорий), обострится борьба за ресурсы.

Есть предположение, что воды на Земле будет как никогда много (если растают ледники), но питьевая станет роскошью. Фото: EPA

Россия в силу своего уникального географического положения окажется в более выигрышном положении, в том числе и благодаря инновационным, прорывным технологиям российских ученых.

Роман Нутрихин, кандидат юридических наук, доцент Северо-Кавказского федерального университета:

- Не исключено, что уже скоро появятся технологии, воплощающие давнюю мечту футурологов и научных фантастов - создание цифровой копии человеческой личности с памятью всей прожитой жизни. Уже не надо будет отправлять в глубокую заморозку всего человека в надежде на то, что когда-нибудь получится его разморозить и снова оживить. "Бессмертие личности" будет обеспечено копированием сознания на флешку, чтобы человек продолжил существовать в сетевом пространстве. Будущий историк или биограф сможет напрямую пообщаться с героем своего повествования, даже если тот жил за много лет до него! Уже через четверть века развитие технологий может приблизить данную идею к реальности. Однако я убежден, что коснется это чисто "механических" атрибутов личности. Бессмертную душу "оцифровать" невозможно.

Кроме того, прорывная цифровизация - это еще и безграничные возможности накопления и поиска информации, а также анализа "больших данных". Кажется, это должно бы привести к возникновению мира, совершенно лишенного тайн. Все может быть узнано, найдено, выяснено за секунду. Но в действительности, как я думаю, это заведет общество в куда более дремучую "чащу неизведанного". Избалованные благами цифровизации, будущие поколения во многом утратят навыки взаимодействия с классической культурой. Могут разучиться создавать и понимать поэзию...

Наша нынешняя "неоцифрованная" культура когда-нибудь покажется им непроницаемой загадкой. Люди, все еще способные жить не цифрой единой, в будущем могут приобрести статус "великих посвященных" или даже "сверхлюдей". Но это, конечно, еще нескоро. А в ближайшие десятилетия, я надеюсь, станет нормой космический туризм, и люди в самом обозримом будущем полетят на Марс.