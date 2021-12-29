Украинские диверсанты захватили в плен военнослужащего Народной милиции ЛНР

На месте похищения обнаружены следы борьбы и крови, что может свидетельствовать о применении силы по отношению к луганскому силовику. Как подчеркнул Филипоненко, на военнослужащего ЛНР сейчас оказывается физическое и моральное давление, а также "используются запрещенные медикаменты для принуждения его к даче ложных показаний с целью оправдания преступных действий украинских боевиков".

Это уже не первый случай похищения луганских военнослужащих на линии соприкосновения в Донбассе. Раннее в октябре и ноябре этого года украинским диверсантами были захвачены сотрудник Народной милиции и наблюдатель от ЛНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины.

По мнению Филипоненко, все похищения "стали результатом бездействия ОБСЕ и отсутствия должной реакции руководства Миссии".