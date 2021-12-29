В 2022 году изменятся правила организации школьного питания

С 1 марта 2022 года на сайтах школ должна размещаться информация о школьном меню, наличии диетического питания в столовых, а также представлен перечень организаций, которые оказывают услуги по организации питания и поставляют продукты в столовую.

Кроме того, со следующего года запускается программа по борьбе с подростковым ожирением, которая включает целый комплекс мер, в числе которых - здоровое питание в школах с повышенным содержанием фруктов и овощей, а также увеличение физической активности подростков. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Она напомнила, что по поручению президента с 1 сентября прошлого года ученики начальных школ обеспечиваются бесплатным горячим питанием. На эти цели из федерального бюджета в 2021 году было выделено 59 млрд рублей, еще 188 млрд рублей будет направлено в 2022 и 2023 годах. Всего сейчас в стране более 30 млн детей и подростков, четверть из них - младшие школьники.

Голикова подчеркнула, что забота о здоровье детей и поддержка семей с детьми - приоритетная задача государства. Так, например, с 1 июля этого года нуждающимся беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, выплачивается ежемесячное пособие. Сегодня его получают 190 тысяч женщин.

Кроме того, в рамках заседания вице-премьер заявила о снижении на 17% числа нарушений в интернатах для инвалидов и пожилых граждан. В этом году Роспотребнадзор проверил 234 подобные организации, предписаний выдано на 20% меньше, чем в прошлом году. В 64 регионах нарушения уже устранены, еще в десяти принимаются необходимые меры.

Более 188 млрд рублей направит государство на организацию горячего питания в школах в ближайшие два года

Голикова также напомнила, что с этого года постояльцам интернатов бесплатно предоставляется услуга по сопровождению при госпитализации. Ранее сотрудникам учреждений приходилось оформлять для этого служебные командировки.

Кроме того, по новым правилам дети-сироты теперь могут находиться в больнице не только с работниками детских учреждений, но и с представителями некоммерческих организаций и волонтерами.

Всего в России почти 1,5 тысячи интернатов: более 1,2 тысячи для взрослых и 243 - для детей.