В Бельгии отменили запрет на работу театров и кино из-за роста случаев COVID

Госсовет Бельгии - высший арбитражный суд королевства - отменил постановление правительства, вводящее запрет на работу театров, кино и концертных залов из-за роста заболеваемости коронавирусом. Как указано в вердикте, закрытие учреждений культуры является избыточной мерой, "непропорциональной существующей угрозе", а мероприятия "не представляют повышенной опасности для здоровья населения".

Правительство Бельгии намеревалось прекратить работу развлекательных заведений с 26 декабря в рамках очередного пакета мер по борьбе с распространением ковида. Однако работники культуры посчитали такое решение дискриминационным, ведь другие организации - рестораны, гостиницы и даже рождественские ярмарки - могли продолжить работу. Тем более что конец года - самое хлебное время и закрытие привело бы к огромным убыткам.

Представители гильдий актеров и кинопрокатчиков в срочном порядке обратились в госсовет, который на экстренном заседании принял их сторону и обязал власти дать возможность работать деятелям культуры. При этом некоторые ограничительные меры для кинотеатров и концертных залов сохраняются: в зале может присутствовать не более 200 зрителей, должны быть обеспечены ношение масок, социальное дистанцирование и наличие паспорта здоровья.

Если Бельгия пока справляется со сдерживанием распространения коронавируса (в среднем регистрируется по шесть тысяч случаев в день), то другие европейские страны бьют все антирекорды по заболеваемости. В Великобритании за сутки выявлено более 129 тысяч случаев, а во Франции число заболевших уже достигло 180 тысяч в день. Самый высокий показатель с начала пандемии зафиксирован в Италии - 78 тысяч случаев.