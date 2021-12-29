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Рубрика: В мире

В Британии не устают находить расизм в своей истории и культуре

Текст: Иван Сысоев
Российская газета - Федеральный выпуск № 296(8647)
Расистские скандалы в Великобритании стали уже привычным делом. Борцы за толерантность и расовую справедливость под лупой изучают классическую и современную литературу в поисках чего-нибудь оскорбляющего.
Танцорам морриса теперь предстоит поменять цвет сажи на лицах. Фото: Getty Images Танцорам морриса теперь предстоит поменять цвет сажи на лицах. Фото: Getty Images
Танцорам морриса теперь предстоит поменять цвет сажи на лицах. Фото: Getty Images

На этот раз жертвами борцов за равноправие стали исполнители народного английского танца моррис. Дело в том, что это танец, история которого насчитывает уже 500 лет, традиционно исполняется с нанесенной на лицо черной краской. "Черное лицо" танцоров носило прикладной характер - так они могли выступать на улицах и просить милостыню, не опасаясь, что их узнают и передадут полиции за попрошайничество.

Фото: REUTERS
В Берлине отменили классический балет из-за обвинений в расизме

Но теперь танцорам морриса приходится отбиваться из-за обвинений в расизме. Или им придется отказаться от вековой традиции. Третьего не дано. Исполнители танца сконфужены, многие не хотят менять краску, но выбора у них нет. "Возможно, борьба с необоснованным расизмом зашла слишком далеко, - считают танцоры, - но мы хотим быть на "правильной стороне", чтобы продолжать свои выступления и радовать публику". Теперь перед артистами стоит непростой выбор - чем заменить ставшее неполиткорректным "черное лицо". Некоторые коллективы выбрали темную зеленую краску, другие же отдают предпочтение синей. Хотя они обе не имеют никакого отношения к цвету сажи, которой изначально мазали лица.

В непримиримой войне за равноправие снаряды ненависти все чаще попадают в культурные феномены, ставшие достояниям всего человечества. Расизм обнаружили в пьесах Уильяма Шекспира: анализ его произведений "на толерантность" показал, что сравнение всего "плохого темного" и "положительного светлого" в его стихах в нынешнем мире недопустим. Гоблины в "Гарри Поттере", орки во "Властелине колец", Маугли и Питер Пэн - все эти герои якобы созданы для того, чтобы продемонстрировать "белое превосходство".

Летом этого года свое слово в противостоянии расизму сказала лондонская Консерватория танца и драмы. Теперь здесь будут бороться с "засильем белых артистов", поэтому и появляются на сцене всем известные и привычные персонажи, которых теперь "ради исторической справедливости", но вопреки первоначальному замыслу авторов играют чернокожие актеры.

В войне за расовое равноправие снаряды ненависти все чаще попадают в культурные феномены

В нетолерантности обвинили даже школьную программу, которая якобы "замалчивает британский империализм и расизм". Активисты призывают "поменять все школьные предметы, чтобы чернокожие упоминались не только в истории рабства и колонизации". Меньше времени в классах теперь уделяют великому физику Исааку Ньютону, вся вина которого заключается в том, что он владел акциями компании, торговавшей рабами.

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