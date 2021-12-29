В Хорватии поощрят граждан, вернувшихся на родину

Власти Хорватии объявили, что выплатят до 26 тысяч евро своим эмигрировавшим гражданам, если те вернутся из иноземных краев на родину. Таким образом правительство намерено остановить стремительное старение и убыль населения. Ведь, по данным издания Euractiv, с момента вступления Хорватии в Евросоюз около 350 тысяч ее жителей переехали в страны - члены блока.

Причем большинство из них - молодые люди и семьи с детьми. Если 30 лет назад население Хорватии составляло 4,5 миллиона человек, то сегодня - 3,8 миллиона. Программа, которая получила название "Я выбираю Хорватию", начинает действовать с 1 января и коснется лишь тех хорватов, которые ранее переехали в страны Европейской экономической зоны или Швейцарию.

Они могут претендовать на 6700 евро, если вернутся домой и откроют там свой бизнес. Если же они согласуют план своего предприятия в хорватской службе занятости, то эта сумма увеличится до 20 тысяч евро. По мнению хорватской ассоциации "Голос предпринимателей", нововведения оскорбительны и дискриминационны в первую очередь для тех, кто никуда не переехал и остался на родине, вел бизнес здесь, регулярно платил налоги и имел дело со сложной бюрократией.

Выходит, что эти предприниматели "делали это напрасно и их благородство, очевидно, не столь же ценно", заявили в ассоциации. Организация также отметила, что без радикальных реформ невозможно побудить эмигрантов вернуться в Хорватию, чтобы вести бизнес.