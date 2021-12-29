В Италии повар отсудил 30 тысяч евро за плохую рецензию о его ризотто

Именитый шеф-повар Карло Кракко сумел отстоять свою репутацию, отсудив круглую сумму у редактора онлайн-газеты, написавшего негативную рецензию о его коронном блюде - ризотто. Сам гастрономический инцидент произошел 5 лет назад. На тот момент Карло, будучи шеф-поваром двухзвездочного мишленовского ресторана, готовил блюда для гала-вечера, посвященного 50-летию знаменитого винного фестиваля Vinitaly.

Шеф-повар Карло Кракко не дал свое ризотто в обиду и отсудил 30 тысяч евро за критический отзыв о блюде. Фото: facebook.com / ChefCarloCracco

На званом ужине присутствовал главный редактор местного издания "Хроника Вероны" (La Cronaca di Verona) Акилле Оттавиани. Он оказался среди еще 400 гостей, которым Карло Кракко подал в этот вечер фирменное ризотто. Журналист тем не менее в пух и прах раскритиковал блюдо, сравнив стряпню шефа с некачественной едой в забегаловках.

По словам же Карло Кракко, он разговаривал после ужина с гостями и все были довольны блюдами. Поскольку нелестная статья отразилась на деловой репутации 56-летнего шеф-повара и серьезным образом ударила по его доходам, он решил добиться сатисфакции в суде, подав на Акилле Оттавиани сразу несколько исков. По двум из них Карло вышел победителем, отсудив у своего обидчика 30 тысяч евро.