В Казахстане полностью отменили смертную казнь. Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующие поправки в законодательство. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Поправки были внесены в уголовный, уголовно-процессуальный, уголовно-исполнительный кодексы и ряд законов. Статья "смертная казнь" как исключительная мера наказания исключена из УК. В УПК и законе о порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях исключается понятие "исполнение наказания в виде смертной казни". А из закона о ратификации второго факультативного протокола к международному пакту о гражданских и политических правах исключается ранее сделанная оговорка о применении смертной казни за особо тяжкие преступления военного характера.

Напомним, ранее в ноябре Токаев заявил, что Казахстан должен отменить смертную казнь без каких-либо оговорок о возможности ее применения за военные преступления.