В Киеве заявили об отсутствии скопления войск РФ на границе с Украиной

Киев не наблюдает большого скопления войск РФ на границе с Украиной. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) последней Алексей Данилов.

"Большого скопления российских войск мы не наблюдаем. Есть определенные перемещения войск, но для нас это некритично. Для полномасштабного вторжения нужно, чтобы их было как минимум в три, четыре, пять раз - намного больше, чем есть на сегодняшний день", - цитирует Данилова издание "Новое время".

По его словам, Украина продолжает получать от США и других партнеров военную помощь. Хотя Киеву хотелось бы получить больше и прямо сейчас.

Напомним, в последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о том, что Россия может якобы вторгнуться на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно называл подобную информацию безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркивая, что Россия ни для кого не представляет угрозу.