В Мадриде ограничат вход на центральную площадь в новогоднюю ночь

На центральной площади Мадрида Пуэрта-дель-Соль в эту новогоднюю ночь не будет слишком многолюдно. Власти испанской столицы приняли решение ограничить туда доступ.

Обычно на площади собирается до 20 тысяч человек, чтобы хором отсчитать последние секунды старого года и съесть 12 виноградин, загадав желания. В этот раз это смогут сделать не более 7 тысяч человек. Но жители Мадрида довольны и этим, ведь в прошлом году на Пуэрта-дель-Соль вообще было запрещено собираться для встречи Нового года.

В соответствии с указаниями органов здравоохранения иначе будут проходить и другие праздничные мероприятия. Так, традиционный забег накануне Нового года, в котором обычно принимают участие порядка 40 тысяч человек, разделят как минимум на пять волн. Старт гонкам будет даваться с разницей в 25 минут. И организаторы будут строго следить, чтобы в них принимали участие только зарегистрированные бегуны.

Ограничение по вместимости коснется и различных концертов, шествий, которые решили все же не отменять.

Все эти меры власти предпринимают на фоне рекордов по заболеваемости. За последние сутки в Испании было зарегистрировано почти 100 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, COVID-19 в стране с начала пандемии переболели уже свыше 6 миллионов человек. При этом, как заявляют эпидемиологи, пик шестой волны еще не достигнут. Как ожидается, это произойдет в начале января. Эксперты опасаются, что рост заражений коронавирусом может привести к значительным сбоям в социальной сфере - из-за увеличения числа заболевших среди пожарных, машинистов поездов, водителей автобусов.