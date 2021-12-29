В Минэнерго допустили закрытие опасных угольных шахт

Минэнерго РФ выступает за снижение опасности угольных шахт, либо за их закрытие. Об этом министр энергетики Николай Шульгинов заявил в эфире телеканала "Россия 24".

"Необходимо принять такие меры, чтобы шахты, которые сегодня относятся к категории опасных или сверхопасных, вывести хотя бы в среднюю категорию. Если это не получится, то нужно разработать программу закрытия шахт, особенно с такими сложными условиями", - пояснил министр.

Ранее в Минэнерго допускали возможность ужесточения требований к промышленной безопасности после аварии на угольной шахте в Кузбассе. По словам Николая Шульгинова, конкретные предложения могут появиться по результатам расследования аварии на шахте "Листвяжной".