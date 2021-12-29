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Рубрика: Общество

В Москве открыли ресторан с интерьером из "Иронии судьбы"

Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Неделя № 297(8648)
В канун Нового года на западе столицы открыли ресторан. В нем всего один столик, меню выбрать нельзя. Это киношная квартира Нади Шевелевой, героини фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!".

Сорок пять лет прошло с выхода на экраны этой истории, а мы по-прежнему смотрим ее каждый Новый год как впервые. Вот и желающих побывать в эти дни в квартире Нади Шевелевой, открытой при поддержке киностудии "Мосфильма", нет отбоя. Что там можно увидеть и узнать, чем закусить и что почувствовать, расскажем в этом материале.

Погружение

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Сам павильон к съемкам этой классики отечественного кино отношения не имеет. Необычный проект - своеобразный подарок москвичам к Новому году. Итак, открываем тяжелые ворота. Едой, как обычно в ресторанах, в помещении не пахнет. Квартира из гипсокартона "полезной" площадью 43 квадратных метра. Перед входом - "та самая" клетчатая плитка лестничной площадки и желтая дверь с номером квартиры "12". Рядом современная вешалка, но все, что на ней висит, - реквизит, как из фильма. Звоним. Дверь открывает экскурсовод, представитель соорганизатора этого "гастроаттракциона" Delivery Club, Валерия Леденева. И тут же откуда-то из-за стены раздается знакомая мелодия: "Со мною вот что происходит..."

Перед нами просторный коридор со знаменитой желто-зеленой полоской обоев. На полу стоит старинное зеркало. На стене - выбивалка для ковров, рядом напольная этажерка с коробкой для шляп, журналами за 1975 год, в течение которого фильм снимали. В центре - манекен с бежевым праздничным платьем Нади. В гостиной настоящий беспорядок. "А что здесь так не убрано? - замечает гостья ресторана маркетолог по образованию Анастасия Бесценко. "В фильме все так и было, хозяева же только переехали, - объясняет Валерия Леденева. - Здесь все можно трогать".

В комнате - тахта с пледом, рядом на тумбе новогодняя елка с раритетными игрушками. Как оказалось, гостья ресторана пришла не одна, а с приятелем Антоном Щукиным. Он не поленился: при входе надел пальто Ипполита. Услышав, что все можно трогать, улегся на тахту. Экскурсовод лишь махнул рукой: "Хотите, полейте его из чайника". "Холодильник придвинут к стене, так и было в фильме", - говорит Леденева.

Возле балконного окна накрыт на три персоны стол. На нем "советская" роскошь - цветная льняная скатерть, чешский хрусталь. "Располагайтесь. У вас час времени до следующих посетителей". И пока Мягков откуда-то издалека поет про то, что "Никого не будет в доме", мы садимся за стол.

Чем кормят

Фото: Мосфильм
Вопрос читателям: Без какого фильма не наступит Новый год?

Банкет называется "Советский гастрономический сет". Оливье, селедка под шубой, мини-бутерброды с красной рыбой и икрой, шпроты... Горячего нет, зато есть "киевский" торт, который был и у Нади, заливное из красной рыбы. В отличие от других вполне съедобных блюд, заливное, как и в фильме, "какая гадость...". Запить еду предлагается морсом, "Советским шампанским" или портвейном с пластиковой пробкой - как в 1970-х. Час, проведенный в квартире, пролетает незаметно. На память приходят диалоги из фильма, уже далекое советское детство...

Как оказалось, именно погружение в эпоху 1970-х годов и хотели показать организаторы. Тем более что то время сейчас любят даже те, кто в нем не жил. "Получилась машина времени, и не важно, до какой степени совпали предметы в кадре, - объясняет "РГ" реквизитор Влад Классе. - Но мы долго разыскивали детали. Например, папиросницу в виде бутылки". Многие приходят сюда только на селфи. Гости, которые пришли с нами, были в восторге. Антон Щукин предложил организаторам даже открыть такой ресторан на постоянной основе. "Все же выросли на советской киноклассике. Можно менять антураж к дате или сезону", - говорит он. - Я бы в такой точно ходил".

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