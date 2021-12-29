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29.12.2021 11:48
Рубрика: Экономика

В регионы России поступит новый препарат из США для терапии COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Сотрудники больницы в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Сотрудники больницы в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Сотрудники больницы в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

На территорию России ввезена партия нового препарата для терапии коронавирусной инфекции, разработанного международной фармацевтической компанией MSD (известна как Merck & Co в США и Канаде) совместно с Ridgeback Biotherapeutics.

Фото: REUTERS
В России зарегистрировано лекарство, которое лечит от коронавируса

Этот препарат с действующим веществом "монупиравир", согласно результатам клинических исследований, обладает выраженным противовирусным эффектом, он подавляет репликацию (размножение) коронавируса SARS-CoV-2 в организме инфицированного человека, и в результате заболевание протекает быстрее и легче.

Во всяком случае, как отмечают его разработчики, госпитализация больным COVID-19 на фоне приема этого лекарства требовалась намного реже, чем в контрольной группе, которую лечили традиционным способом. "Молнупиравир" зарегистрировали к применению в Великобритании в ноябре.

Разрешение о разовой поставке препарата в Россию получено от Министерства здравоохранения России, сообщили в компании "Р-Фарм", которой было поручено организовать ввоз нового лекарства. Препарат включен в обновленную 14-ю версию методических рекомендаций для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией Минздрава России, которая была опубликована 27 декабря 2021 года.

"Российские врачи пополнят свой арсенал еще одним эффективным средством для терапии COVID-19, которое одобрено уже несколькими зарубежными регуляторами, включая британский MHRA и американский FDA. Наша компания обеспечит скорейшую поставку препарата в российские регионы", - подчеркнул глава "Р-Фарм" Василий Игнатьев.

Исследования 3-й фазы препарата при участии 1433 пациентов показали, что он позволяет снизить на 30% риск госпитализации и смерти от коронавирусной инфекции при приеме в течение пяти дней после появления первых симптомов COVID-19.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Пандемия коронавируса COVID-19

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