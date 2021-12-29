В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать икру

Икра лососевых рыб - полезный и ценный продукт, но важно правильно его выбрать, напомнили в Роспотребнадзоре.

Красную икру не рекомендуется покупать в местах несанкционированной торговли, а также нужно внимательно изучить упаковку. На ней должно быть указано название рыбы, дата изготовления и фасовки. Маркировка должна содержать слово "Икра", номер завода, смены, индекс рыбной промышленности.

Специалисты советуют отказаться от покупки, если в состав икры входит пищевая добавка Е-239 (уротропин) - этот консервант запретили в 2008 году. Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213.

Натуральные икринки имеют ядро, они однородные, рассыпчатые и цельные. Если в массе заметен "сок", а икринки "сдувшиеся", вероятно, икру неоднократно размораживали. У искусственных икринок оболочка более жесткая, они не лопаются при легком нажатии. Также проверить качество икры можно опустив ее в горячую воду - натуральные икринки немного побелеют и опустятся на дно. Искусственная икра растворяется и окрашивает воду.

Хранить икру необходимо с соблюдением условий, указанных на упаковке производителем. После вскрытия жестяной банки икру рекомендуется переложить в стеклянную емкость.

"Если у вас возникли сомнения в качестве и безопасности продукта, обращайтесь в территориальный орган Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации для проведения проверочных мероприятий с лабораторным контролем", - добавили в пресс-службе ведомства.