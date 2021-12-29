В следующем году 170 услуг уйдут в онлайн

К 2024 году что у 85% россиян будет оформлена учетная запись на портале госуслуг, более половины будут пользоваться сервисом биометрической идентификации, а 60% россиян обзаведутся электронной цифровой подписью для подписания электронных документов онлайн. Ключевым направлением оказания услуг останется механизм суперсервисов, позволяющих решать проблему гражданина без ведомственной привязки.

"Более 170 услуг - федеральных, региональных и муниципальных - переведены в этом году на портал. До конца следующего года еще порядка 70 федеральных массовых услуг будут переведены на госуслуги. А со следующего года пользователям станут доступны более 100 региональных сервисов", - сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости.

Стоит ожидать прорывов и в телеком-отрасли. Ожидаемый индустрией пакет мер поддержки сформирован, и сейчас идет процесс согласования. В планах минцифры представить проект в правительство в первом квартале будущего года. "Предварительно в него войдут более десятка инициатив. Например, инвестиционный налоговый вычет, который уменьшит налог на прибыль на сумму расходов на модернизацию основных средств. Мы ожидаем, что эффект этой меры для топ-6 операторов будет оценивается до 10 миллиардов рублей ежегодно. Еще одна мера - льготный кредит и лизинг на приобретение отечественной радиоэлектронной продукции. По нашим планам, с учетом этих мер поддержки доля отечественного оборудования связи составит к 2025 году более 50%", - заявил Чернышенко.

Одним из принципиальных вопросов при строительстве новых сетей связи пятого поколения и модернизации сетей 4G стало использование отечественного оборудования. Именно с этим условием операторам связи были продлены лицензии. В разработке базовых станций участвуют несколько производителей, в том числе госкорпорация "Ростех" и ее дочерние предприятия - "Спектр", "Булат" и "ГлобалИнформСервис". По словам Чернышенко, несколько российских компаний тестируют опытные образцы отечественного оборудования для сетей мобильной связи 4G, а некоторые из образцов запущены в опытную эксплуатацию в Крыму. "Все опытные образцы отечественного 4G оборудования предоставляются операторам сотовой связи. Разработчики в регулярном режиме получают от компаний обратную связь по тем направлениям, которые необходимо доработать или улучшить. По предварительным оценкам, если будет обеспечен спрос, выйти на серийное производство отечественных базовых станций 4G мы сможем уже к 2023 году", - сообщил вице-премьер.

Еще одним перспективным направлением является цифровизация индустрии гостеприимства. По словам Чернышенко, в рамках работ по формированию туристической инфраструктуры будет востребовано и появление сервиса, позволяющего сравнивать гостиницы, сортировать их по звездности и узнавать в режиме онлайн о наличии свободных номеров.

Ключевым направлением оказания услуг останется механизм суперсервисов

"Многим такая система удобна. Это значительно экономит время и средства туристов. Сейчас в России мы создаем новую туристическую инфраструктуру. Появятся сотни новых гостиниц и туристических комплексов во всех уголках страны. И будет логичным разрабатывать и отечественные цифровые сервисы в индустрии гостеприимства. Это позволит нам сделать комфортным не только отдых, но и процесс подготовки к нему. Возможности создания в будущем российского аналога Booking.com есть", - говорит вице-премьер.