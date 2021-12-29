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Рубрика: Происшествия

Верховный суд разрешил прощать людей, укравших деньги с чужих карт

Текст: Владислав Куликов
Верховный суд России закрыл за примирением сторон дело пенсионерки, которая расплатилась чужой банковской картой. Как подчеркнул член Ассоциации юристов России, адвокат Михаил Глухов, данное решение принципиально важно для всей судебной практики.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Жительницу столицы Анну С., что называется, попутал бес. Она нашла чужую банковскую карту и накупила (соответственно, за чужой счет) товаров в одном из Интернет-магазинов на общую сумму 4586 рублей 50 копеек. Хотя деньги на карте оставались, больше тратить не стала. После того как к ней пришли из полиции, раскаялась, полностью возместила потерпевшему материальный и моральный ущерб, а также принесла извинения.

Фото: iStock
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Конечно, брать чужое нельзя. В идеале это правило должно быть буквально вшито в подкорку каждого. Когда деньги валяются на дороге, взять их - все равно что украсть. Однако, если человек потом раскаялся и все вернул, закон разрешает прекратить дело.

Увы, нижестоящие инстанции не сочли, что Анна С. заслуживает снисхождения. Она была осуждена к условному сроку. Как сказано в определении Верховного суда России, нижестоящий "суд пришел к выводу, что оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую, не имеется, принимая во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также иные фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень общественной опасности преступления".

Между тем, подчеркнула высокая инстанция, в нарушение норм УПК РФ нижестоящий суд в приговоре изложил лишь общие суждения, не указав каким образом эти обстоятельства повышают общественную опасность совершенного преступления. Между тем, все условия для того, чтобы применить гуманные правила, были.

"Законом предусмотрено, что лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред (ст. 76 УК РФ), - пояснил Верховный суд. - Как следует из материалов дела, потерпевший обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела в связи с примирением, пояснив, что С. в полном объеме возместила ему материальный вред в сумме 4586 рублей и моральный вред в сумме 1414 рублей, принесла извинения, и претензий к С. он не имеет. Сторона защиты также просила о прекращении уголовного дела по указанным основания".

Поэтому Верховный суд России отменил все решения нижестоящих инстанций и прекратил дело в связи с примирением сторон.

"Данное определение ВС РФ очень важно для всей системы уголовного и уголовно-процессуального права, - говорит Михаил Глухов. - Благодаря данному определению человек, оказавшийся в подобной ситуации, может рассчитывать на законное, обоснованное и непредвзятое судопроизводство, а именно, что нормы, имеющиеся в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве, будут судами приняты во внимание и применены по аналогии. Это, конечно, является огромным прорывом в области правоприменения".

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По его словам, на практике суды, а также следствие и дознание редко и нехотя используют свои полномочия, позволяющие прекращать дела за примирением сторон. Ведь, если трактовать буквально статью 25 УПК РФ, то прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон является их правом, а не обязанностью. То есть: если захотят, могут применить. Захотят, могут и не применить. Так зачастую рассуждают и люди в мантиях, и люди в погонах.

"Никто не похвалит судью районного суда, если он прекратит дело, поэтому процент прекращения уголовных дел в судах первой инстанции практически равен нулю, - полагает член АЮР. - Еще хуже обстоят дела в следствии и дознании, которые вообще никогда не прекращают уголовные дела в связи с примирением сторон, даже если имеются все процессуальные основания".

Именно поэтому, продолжает Михаил Глухов, положительная судебная практика в данном направлении позволит судам, а возможно и следствию с дознанием более внимательно изучать обстоятельства совершенных преступлений, и чаще на практике применять свои процессуальные права в области прекращения уголовных дел в связи с примирением сторон.

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