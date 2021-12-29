Ветеринар рассказала, чем может быть опасен для животных Новый год

Во время новогодних празднеств у животных могут возникнуть проблемы со здоровьем, предупредила ветеринар СберЗдоровья Жанна Каштанова.

Так, праздничные застолья нередко становятся причиной проблем с пищеварением у питомцев из-за того, что те могут стащить с новогоднего стола запрещенные для них лакомства. Да и гости любят подкармливать кошек и собак чем-то новым, говорит врач. Помимо обычного расстройства пищеварения все это может привести к аллергическим реакциям и даже анафилактическому шоку у домашних животных.

Ещё одна опасность - попадание в желудочно-кишечный тракт инородного тела. Кошки и небольшие собаки любят мишуру и ёлочный дождик, который могут случайно съесть. Помимо этого, кошки и собаки могут случайно уронить на себя ёлку или получить травму, попытавшись съесть ёлочную гирлянду, поранившись ёлочной игрушкой. Наконец, опасность может грозить на улице, из-за петард - и не только из-за угрозы случайной травмы: многие собаки испытывают сильный стресс из-за праздничных фейерверков.

Ветеринар рекомендовала запастись на этот случай лекарствами для животных. В аптечке должны быть препараты, которые применяются при расстройствах желудочно-кишечного тракта - про-колин, смекта, вазелиновое масло, микролакс, мебеверин, антисептики - хлоргексидин 0,05% или мирамистин, медицинские антибактериальные препараты для наружного применения - левомеколь или синтомицин, противорвотное средство - лартан, ветеринарный препарат от шумовых фобий у собак - Силео, Экспресс Успокоин. В среднем такая аптечка может обойтись владельцу животного примерно в три тысячи рублей.