Видео в VK теперь можно смотреть в офлайн-режиме

Теперь видео в VK можно смотреть без доступа к интернету. Как рассказали в пресс-службе соцсети, новая функция доступна в приложении ВКонтакте на iOS и Android.

Пользователи могут сохранять контент и смотреть видео в любом месте в высоком разрешении без пауз и задержек. Сохраненные видео можно найти в разделе "Скачанное". Ролики быстро загружаются с помощью собственной технологии, процесс не сказывается на работе приложения.

"Новая функция гарантирует беспрерывный просмотр видео в самом высоком из доступных разрешений. Это особенно актуально в дороге или путешествии. Кроме того, смотреть видео без интернета важно тем, кто уезжает отмечать Новый год в другие города и страны", - сказал технический директор ВКонтакте, VK Видео, VK Звонков и "Клипов" Александр Тоболь.