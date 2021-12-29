Власти канадского Квебека ограничат использование английского

Новости

Лукашенко подарил Путину бокалы и корзину с белорусскими продуктами 22:00
СМИ: Самолет-разведчик США провел полет для сбора данных над востоком Украины 21:46
Число новых случаев COVID-19 в США достигло антирекорда за все время пандемии 21:40
Опрос: 3/4 офисных работников в Британии готовы уволиться или сменить работу 21:38
В ВОЗ призвали вакцинировать 5,5 млрд землян за 185 дней 21:35
Аэропорт "Шереметьево" временно закрыл терминал F 21:03
Первые пособия после перехода к ПФР части соцвыплат россияне получат 17 января 20:57
Мишустин пообщался с Головченко и Пашиняном 20:50
В Киеве заявили об отсутствии скопления войск РФ на границе с Украиной 20:49
Захарова: Энергобезопасности Украины угрожает паралич органов власти 20:38
Рост годовой инфляции в декабре замедлился до 8,39% 20:35
Сборной Чехии засчитано поражение в матче против Финляндии на МЧМ по хоккею 20:33
СК возбудил уголовное дело после гибели школьника от холода 20:31
Гол Джикии в ворота Словении признан лучшим в 2021 году для сборной России 20:22
Доктор Агапкин рассказал, как избавиться от головной боли без лекарств 20:14
Путин забросил первую шайбу, Лукашенко - вторую 19:42
В Оренбуржье отменили QR-коды в театрах и на концертах 19:32
В Минэнерго прокомментировали данные Росстата о ценах на бензин 19:29
Поставки самолета МС-21 могут начаться в 3-м квартале 2022 года 19:19
Алиса Теплякова не пришла на экзамен в МГУ 19:18
Работу МЦД продлят в новогоднюю ночь 19:15
Депутат предложила продлить школьные каникулы на неделю 19:03
Годовой объем жилья построен за 11 месяцев 19:00
ФАС нашла в действиях металлургов нарушение антимонопольного законодательства 18:59
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать икру 18:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пенсии, МРОТ и цены на сигареты: Что изменится с 1 января
Пенсии, МРОТ и цены на сигареты: Что изменится с 1 января
Самые интересные спортивные трансляции на новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции на новогодние праздники
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
29.12.2021 21:05
Рубрика: В мире

Власти канадского Квебека ограничат использование английского

Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 298(8649)
Власти канадской провинции Квебек - оплота франкоговорящих жителей этой страны - намерены ограничить использование английского языка в госучреждениях, на частных предприятиях, в школах и других местах. Как заявил квебекский премьер Франсуа Лего, главная цель изменений - защитить французский, который, несмотря на статус официального языка провинции, сдает свои позиции.
Франкофоны добиваются языковой свободы для Квебека, требуя защитить французский от английского. Фото: twitter.com / mtlgazette Франкофоны добиваются языковой свободы для Квебека, требуя защитить французский от английского. Фото: twitter.com / mtlgazette
Франкофоны добиваются языковой свободы для Квебека, требуя защитить французский от английского. Фото: twitter.com / mtlgazette

В марте этого года исследование Квебекского управления французского языка (OQLF) показало, что в следующие несколько лет местные жители станут все больше говорить на английском. Сегодня на работе каждый второй квебекец - и два из трех монреальцев - обычно используют английский или другой язык, но не французский. В свою очередь, Статистическое управление Канады спрогнозировало, что в 2036 году на языке Мольера в Квебеке будут говорить только 75 процентов жителей. Для сравнения: в 2011 году этот показатель составлял 82 процента.

В Канаде заявили о рекордном за 30 лет количестве убийств

Новый законопроект, поддерживаемый правящей националистической партией "Коалиция за будущее Квебека", предлагает внести в канадский Конституционный акт 1867 года фразы о том, что "квебекцы являются нацией", а "французский должен быть единственным официальным языком Квебека и общим языком квебекской нации". Документ также предписывает ограничить число детей, которые могут поступать в англоговорящие колледжи общего и профессионального образования. Кроме того, в франкоговорящих колледжах будет меньше программ на английском языке, а выпускной экзамен по французскому, обязательный для учащихся этих заведений, должны будут сдавать и франкоговорящие студенты английских колледжей. Мигранты по прибытии в Квебек смогут только в первые полгода иметь доступ к госучреждениям на английском языке. А местные власти в первую очередь будут направлять их на курсы французского, а не английского.

Все компании с торговыми знаками не на французском должны будут сделать так, чтобы сопровождающая подпись на нем была доминирующей по сравнению с символами или текстом на других языках, пишет издание Montreal Gazette. Кроме того, у жителей провинции появится право подать в суд, если какая-либо компания или заведение не обслуживает их на французском. Документ также обязывает все предприятия с более чем 25 сотрудниками расширить его внутреннее использование. К примеру, вся корпоративная переписка должна быть доступна на французском; перед приемом человека на работу соответствующий договор ему обязаны представить сначала на французском, а потом уже, если попросит, на английском; все объявления об открытых вакансиях должны публиковаться на обоих языках, и компании обязаны предоставлять четкое обоснование, если от своих сотрудников они требуют знать иные языки, кроме французского.

Законопроект также предлагает наделить дополнительными полномочиями OQLF, чтобы оно могло следить за тем, как выполняются предписания. Как отмечает газета The Daily Telegraph, государственные языковые инспекторы смогут наведываться с проверками на квебекские предприятия - даже в офисы СМИ - и проверять документацию, компьютеры и телефоны на наличие признаков нарушения правил.

Канада присоединится к дипломатическому бойкоту Олимпиады в КНР

По мнению местных правозащитников, законопроект, который может вступить в силу уже в следующем году, является драконовскими мерами. Юрист Анн-Франс Голдуотер сравнила языковые проверки, которые могут начаться благодаря документу, с рейдами гестапо. Глава Сети общественных групп Квебека Марлен Дженнингс заявила, что предложенные изменения могут оказать значительное влияние на отношения между провинцией и остальной Канадой, которая, напомним, хоть и имеет два официальных языка, преимущественно говорит на английском. Как показал опрос, проведенный институтом Ангуса Рейда, 89 процентов канадцев за пределами Квебека относятся к законопроекту негативно. Аналогичного мнения 95 процентов англоязычных жителей провинции. А вот 77 процентов франкоязычных выступают за.

В мире Северная и Центральная Америка Канада

Главное сегодня

Путин и Байден проведут телефонный разговор в четверг
Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры
Сенатор оценил слова Борреля о "неприемлемых" требованиях России
Ростуризм предложил поменять систему финансовых гарантий в туротрасли
Новак объяснил рост цен на газ в Европе отказом от долгосрочных контрактов
Западная пресса больше не считает США демократией и предупреждает о гражданской войне
Что происходит с экономикой и финансами Турции