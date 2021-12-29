Власти канадского Квебека ограничат использование английского

Власти канадской провинции Квебек - оплота франкоговорящих жителей этой страны - намерены ограничить использование английского языка в госучреждениях, на частных предприятиях, в школах и других местах. Как заявил квебекский премьер Франсуа Лего, главная цель изменений - защитить французский, который, несмотря на статус официального языка провинции, сдает свои позиции.

В марте этого года исследование Квебекского управления французского языка (OQLF) показало, что в следующие несколько лет местные жители станут все больше говорить на английском. Сегодня на работе каждый второй квебекец - и два из трех монреальцев - обычно используют английский или другой язык, но не французский. В свою очередь, Статистическое управление Канады спрогнозировало, что в 2036 году на языке Мольера в Квебеке будут говорить только 75 процентов жителей. Для сравнения: в 2011 году этот показатель составлял 82 процента.

Новый законопроект, поддерживаемый правящей националистической партией "Коалиция за будущее Квебека", предлагает внести в канадский Конституционный акт 1867 года фразы о том, что "квебекцы являются нацией", а "французский должен быть единственным официальным языком Квебека и общим языком квебекской нации". Документ также предписывает ограничить число детей, которые могут поступать в англоговорящие колледжи общего и профессионального образования. Кроме того, в франкоговорящих колледжах будет меньше программ на английском языке, а выпускной экзамен по французскому, обязательный для учащихся этих заведений, должны будут сдавать и франкоговорящие студенты английских колледжей. Мигранты по прибытии в Квебек смогут только в первые полгода иметь доступ к госучреждениям на английском языке. А местные власти в первую очередь будут направлять их на курсы французского, а не английского.

Все компании с торговыми знаками не на французском должны будут сделать так, чтобы сопровождающая подпись на нем была доминирующей по сравнению с символами или текстом на других языках, пишет издание Montreal Gazette. Кроме того, у жителей провинции появится право подать в суд, если какая-либо компания или заведение не обслуживает их на французском. Документ также обязывает все предприятия с более чем 25 сотрудниками расширить его внутреннее использование. К примеру, вся корпоративная переписка должна быть доступна на французском; перед приемом человека на работу соответствующий договор ему обязаны представить сначала на французском, а потом уже, если попросит, на английском; все объявления об открытых вакансиях должны публиковаться на обоих языках, и компании обязаны предоставлять четкое обоснование, если от своих сотрудников они требуют знать иные языки, кроме французского.

Законопроект также предлагает наделить дополнительными полномочиями OQLF, чтобы оно могло следить за тем, как выполняются предписания. Как отмечает газета The Daily Telegraph, государственные языковые инспекторы смогут наведываться с проверками на квебекские предприятия - даже в офисы СМИ - и проверять документацию, компьютеры и телефоны на наличие признаков нарушения правил.

По мнению местных правозащитников, законопроект, который может вступить в силу уже в следующем году, является драконовскими мерами. Юрист Анн-Франс Голдуотер сравнила языковые проверки, которые могут начаться благодаря документу, с рейдами гестапо. Глава Сети общественных групп Квебека Марлен Дженнингс заявила, что предложенные изменения могут оказать значительное влияние на отношения между провинцией и остальной Канадой, которая, напомним, хоть и имеет два официальных языка, преимущественно говорит на английском. Как показал опрос, проведенный институтом Ангуса Рейда, 89 процентов канадцев за пределами Квебека относятся к законопроекту негативно. Аналогичного мнения 95 процентов англоязычных жителей провинции. А вот 77 процентов франкоязычных выступают за.