Во сколько обойдется традиционный набор блюд к новогоднему столу

Оливье, селедка под шубой, баночка икры, мандарины и шампанское - без этих атрибутов Нового года в России сложно представить застолье с 31-го на 1-е. Не хочешь, а все равно настрогаешь тазик салата. Как выяснила "РГ", все эти блюда подорожали за год примерно на 20-25%.

Так, приготовить новогодний салат оливье на семью из четырех человек обойдется сейчас в 377,3 рубля - на 20,7% дороже, чем год назад, подсчитал исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков. В прошлом году при том же наборе продуктов стоимость салата составляла 312,37 рубля.

За основу эксперт взял следующий рецепт: картофель (500 г), морковь (200 г), куриные яйца (4 шт.), вареная колбаса (300 г), майонез (200 г) и репчатый лук (100 г), а также зеленый горошек (380 г) и свежие огурцы (400 г).

Картофель за год подорожал с 26,1 рубля до 44,5 рубля за кг, морковь - с 32,1 рубля до 45,4 рубля за кг, лук - с 25 рублей до 31,8 рубля за кг, огурцы - с 100,4 рубля до 127,6 рубля за кг. Десяток яиц вырос в цене с 65,75 рубля до 79,7 рубля за кг, вареная колбаса - с 403,7 рубля до 438,2 рубля за кг, майонез - с 189 рублей до 241,9 рубля за кг. Консервированный горошек стоит 80 рублей за банку.

Салатник сельди под шубой на четверых обойдется в 215 рублей, рост стоимости по сравнению с прошлым годом - 22,23%. Для расчетов эксперты Руспродсоюза взяли такой рецепт салата: сельдь соленая (350 г), картофель (400 г), свекла столовая (350 г), морковь (200 г), куриные яйца (2 шт.), репчатый лук (100 г) и майонез (300 г). Помимо общих овощей с оливье, в селедке под шубой использована свекла, а она подорожала за год с 29,2 рубля до 41,9 рубля за кг. Сельдь соленая выросла в цене с 200,9 до 228,4 рубля за кг.

"Ключевыми причинами роста цен в этом году стали проблемы с урожаем; птичий грипп в птицеводстве; рост стоимости сырья для производства. Они привели к перемещению роста цен в оптовый сегмент поставок на майонезные комбинаты. Другие причины - удорожание логистики и рост остальных расходов в себестоимости производства продуктов", - пояснил Востриков.

"В этом году российские рыбаки выловили мало крупной сельди, именно она идет на изготовление пресервов филе сельди. Цены на такое сырье выросли примерно на 25%", - рассказал председатель Рыбного союза Александр Панин. Увеличение цены на пресервы из сельди также обусловлено значительным удорожанием растительного масла, упаковочных материалов, ростом логистических издержек и повышением зарплаты рабочих, добавил эксперт.

Но больше всего выросли цены на красную икру - почти на 26%. По данным Росстата, в ноябре прошлого года она стоила 4048 рублей за кг, а в ноябре 2021 года - уже 5097 рублей за кг. Таким образом, стандартная банка икры 140 г год назад обходилась в 566,72 рубля, а сейчас - 713,58 рубля. Цены на икру бьют рекорды который месяц - с начала 2000 года они выросли в 13 раз. И в декабре, судя по всему, они продолжили рост - к Новому году это обычная ситуация. Эксперты говорят, что икры в стране достаточно. А подогревают цены, кроме близости праздника, действия спекулянтов на рынке.

"Основные трейдеры, которые продают икру объемами от 1 тысячи тонн за сезон по комиссионной схеме торговли, воспользовались и дефицитом качественной икры, и высокими экспортными ценами, и логистическим кризисом, установив высокие оптовые цены и удерживая их. При этом на рынок менеджерами по продажам компаний-трейдеров умело вбрасывается информация о дефиците качественного товара, что создает дополнительный ажиотаж на рынке среди средне- и мелкооптовых покупателей", - пояснил председатель Рыбного союза Александр Панин.

По мнению президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Германа Зверева, рост цен был связан в первую очередь с ростом экспорта: Япония "демонстрировала колоссальные аппетиты по покупке икры, заполняя свои хранилища". Японцы опасались возможных сбоев поставок, поэтому усиленно закупали икру. Также росту цен на икру способствовало существенное подорожание перевозок. Но в скором времени цены "будут корректироваться", уверен эксперт.

И лишь шампанское в 2021 году подорожало всего на 5 рублей - со 164 рублей в 2020 году до 169 рублей за 0,75 литра. Именно такую минимальную розничную цену установил минфин. Минимальные цены на алкоголь минфин устанавливает регулярно с 2009 года, так ведомство борется с контрафактом на рынке. Эти цены индексируются на уровень инфляции и еще учитывают подорожание алкоголя под влиянием повышения акцизов.