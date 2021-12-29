ВОЗ сообщила о росте числа заражений коронавирусом в мире

В мире за минувшую неделю более 4,9 миллиона человек заболели COVID-19. Это на 11 процентов больше, чем за предыдущие семь дней, говорится в распространенном в среду бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Также на прошлой неделе от коронавируса скончались более 44,6 тысячи человек на планете. По данным специалистов, число летальных исходов снизилось на 4 процента, передает ТАСС.

В ВОЗ отмечают, что заболеваемость выросла на 39 процентов в Америке, на 7 процентов в Африке и на 3 процента в Европе. При этом она снизилась в Юго-Восточной Азии и в Восточном Средиземноморье. Рост смертности зафиксирован в Африке - на 72 процента, а также в Юго-Восточной Азии и Америке на 9 и 7 процентов соответственно. В других регионах смертность снизилась.

О самом большом числе инфицированных за неделю сообщили США (1 185 653), далее следуют Великобритания (611 864), Франция (504 642), Италия (257 579) и Германия (197 845).

По данным ВОЗ на 28 декабря, в мире с начала пандемии зарегистрирован 280 119 931 случай заражения коронавирусом, жертвами заболевания стали 5 403 662 человека.