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29.12.2021 08:21
Рубрика: Общество

Вузы подготовили правила приема на 2022 год. Что надо знать абитуриентам

Текст: Ирина Борисова
Российская газета - Неделя № 297(8648)
В 2021 году конкурс в МГУ был около девяти человек на место. Это с теми, кто уже успешно сдал дополнительный экзамен. Фото: Валерий Бушухин / ТАСС В 2021 году конкурс в МГУ был около девяти человек на место. Это с теми, кто уже успешно сдал дополнительный экзамен. Фото: Валерий Бушухин / ТАСС
В 2021 году конкурс в МГУ был около девяти человек на место. Это с теми, кто уже успешно сдал дополнительный экзамен. Фото: Валерий Бушухин / ТАСС

Пять самых важных новостей для абитуриентов-2022

1. Можно принести итоги ЕГЭ за 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 годы.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Прием-2022: Каким выпускникам колледжей придется сдавать ЕГЭ

2. Подавать документы разрешается сразу в пять вузов, а количество направлений каждый вуз определяет сам - не больше 10, по факту обычно 4-5. Иногда даже меньше.

3. Подавать документы можно дистанционно, по почте и лично.

4. Зачисление будет, как и прежде, в одну волну. Так что чем точнее вы определитесь с вузом, вовремя дадите согласие на зачисление и аттестат, тем проще будет стать студентом.

5. Медицинская справка не нужна, но есть несколько специальностей, где проходить медосмотр все же придется. Это "лечебное дело", "фармация", "педагогика и психология девиантного поведения" и другие.

Теперь главное. К 1 февраля все выпускники должны определиться, какие ЕГЭ сдавать. Чтобы повысить шансы на поступление в хороший вуз, стоит выбрать не три, а скажем, четыре ЕГЭ. Зачем? У вузов есть право изменять вступительные экзамены, и они им пользуются. Скажем, в одном вузе у вас попросят ЕГЭ по русскому языку, истории и обществознанию. В другом на эту же специальность надо будет принести результат не по обществознанию, а по географии. А третий вуз предложит и обществознание, и географию на выбор...

Допустим, ваш ребенок поступает на "ландшафтную архитектуру". ЕГЭ по математике и русскому попросят все вузы, а вот остальные предметы могут меняться. Это может быть физика, география, химия, биология, информатика или даже иностранный язык.

Как узнать, какой вуз какие именно ЕГЭ требует? Можно через портал Поступи онлайн, но, скажем честно, поиску там здорово мешает реклама. Поэтому надежнее пойти другим путем - изучить документы приемной комиссии на сайте выбранного вуза (ищем раздел "Правила приема" или "Прием-2022", дальше - выбираем главку "Перечень общеобразовательных вступительных испытаний". Это и есть ваши ЕГЭ).

Что еще надо узнать на сайтах вузов заранее?

- средний балл прошлого года;

- баллы за индивидуальные достижения;

- минимальный балл, с которым у вас примут документы;

- есть ли в вузе дополнительные экзамены;

- стоимость обучения на платном отделении.

85 плюс

Чтобы поступить в столичный ведущий вуз, федеральный университет или такие уважаемые вузы, как Новосибирский национальный исследовательский госуниверситет, надо ориентироваться на 80-85 баллов. Плюс позаботиться о дополнительных баллах за индивидуальные достижения. Максимум тут - 10 баллов. Что относится к индивидуальным достижениям? Аттестат или диплом с отличием, участие или победы в олимпиадах, конкурсах, спортивные достижения, волонтерство.

Например, Московский политех и МГТУ им. Баумана за аттестат с отличием дадут абитуриентам дополнительно 10 баллов, МГУ - только 6. ГИТИС победителям Всероссийского конкурса "Большая перемена" прибавит 5 баллов, а вот за отличный аттестат накинет только 3. Есть вузы, которые дают дополнительные баллы даже за участие (не за победу) в этапах Всероссийской олимпиады школьников.

Идем по этапу

Как поступить в вуз по льготе? Безоговорочно все вузы выделяют квоту сиротам. Еще вариант: взять целевое направление в организации, которая вас потом примет на работу, или в местном министерстве, которое заинтересовано в кадрах. Самый надежный способ - участие в вузовских олимпиадах. Часть из них уже началась, но есть такие, где отборочный этап будет идти до января - февраля. За победу в "своей" олимпиаде вуз может сразу взять вас в число студентов или засчитать 100 баллов за предмет олимпиады. Правда, ЕГЭ сдавать все равно придется и, чтобы воспользоваться льготой, - не меньше чем на 75 баллов. Победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников на профильные направления вузы берут вообще без вступительных испытаний. Но Всерос - это далеко не всем под силу.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Рособрнадзор о ЕГЭ только для поступающих в вузы: рисков нет

При выборе вуза имейте в виду одну вещь: в отраслевых университетах подготовка будет глубже, в классических - шире. Эксперты ВШЭ озвучили прогноз: в ближайшее время людям придется переучиваться за всю жизнь не менее 7-8 раз. Опыт показывает: получать новые знания проще, если ты имеешь фундаментальное образование. Но у сильных отраслевых вузов есть серьезный плюс - гарантированная работа прямо сейчас. Недавно на одном из порталов по поиску работы была вакансия в нефтяной отрасли с зарплатой в полмиллиона рублей в месяц. С жестким требованием: нужен был выпускник Российского госуниверситета нефти и газа НИУ им. Губкина с хорошими оценками в дипломе.

Рейтинги

Самые студенческие регионы

Топ-5 регионов, где больше всего сильных вузов (без Москвы и Санкт-Петербурга):

Томская область

Московская область

Республика Татарстан

Ростовская область

Воронежская область

Куда поступить сложнее всего

Топ-10 вузов с самым высоким средним баллом ( 85+):

МФТИ

МГИМО

Университет Иннополис

ВШЭ

МИФИ

Университет ИТМО

РАНХиГС

СПбГУ

МГУ

МГЮА им. Кутафина

Где рады бюджетникам

Топ-10 вузов с самым большим бюджетным набором:

МГУ

УрФУ им. Ельцина

МГТУ им. Баумана

МИРЭА

Донской государственный технический университет

МАИ

Санкт-Петербургский политех

СФУ

ЮФУ

ВШЭ

Куда бегут олимпиадники

Топ-10 вузов, куда поступает больше всего олимпиадников без экзаменов:

Фото: iStock
ГД приняла закон о бесплатном проживании одаренных детей в интернатах при вузах

ВШЭ

МГУ

Университет ИТМО

СПбГУ

МФТИ

Финансовый Университет при Правительстве РФ

МИФИ

РАНХиГС

Санкт-Петербургский университет промышленных технологии и дизайна

Первый МГМУ им. Сеченова

Источники: RAEX - 2021, мониторинг качества приема в вузы, ВШЭ, 2020

Кстати

В этом году на ЕГЭ придут выпускники, которые вообще не имеют опыта сдачи экзаменов. ОГЭ они не сдавали из-за коронавируса. Поэтому можно предположить, что результаты могут быть чуть ниже, чем у выпускников прошлого года. Так что, дорогие родители, без паники.

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