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Текст:   Марина Трубилина 
20:02 29.12.2021
Российская газета - Федеральный выпуск № 298(8649)

Вводятся единые сроки пересмотра кадастровой стоимости

Кадастровая оценка недвижимости теперь будет проводиться по всей стране в один и тот же год. До сих пор регионы сами устанавливали периодичность переоценки, в результате жители соседних регионов платили налоги разной величины.

С 2022 года государственная кадастровая оценка земельных участков будет проводиться каждые четыре года, а в городах федерального значения (если городские власти примут такое решение) - каждые два года. В 2022 году во всех регионах должна быть проведена оценка земельных участков. Это положение действует независимо от того, когда тот или иной регион проводил кадастровую оценку. В некоторых регионах кадастровая оценка земли пройдет два года подряд, например в Москве, отмечает президент "Региональной ассоциации оценщиков" Кирилл Кулаков. Единовременная переоценка зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест запланирована на 2023 год.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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До сих пор законом была установлена лишь "вилка": оценка должна проводиться каждые 3-5 лет (в городах федерального значения - каждые 2-5 лет). Решение об актуализации кадастровой стоимости принималось каждым регионом самостоятельно, пояснили в Росреестре. Это зачастую приводило к нарушению даже максимальной периодичности и к несправедливому и разному уровню налоговой нагрузки в разных регионах по однотипным объектам недвижимости. "Проведение единых циклов государственной кадастровой оценки обеспечит по всей стране актуальную кадастровую стоимость на единую дату, по единой методологии", - подчеркивают в ведомстве.

Неудобства почувствуют разве что те, кто недавно оспаривал кадастровую стоимость своей недвижимости и рассчитывал минимум пять лет к этому не возвращаться, отмечает юрист Юрий Нетреба. Также могут быть одновременно перегружены суды, куда подадут иски все несогласные с новой кадастровой стоимостью.

Впрочем, владельцы недвижимости почувствуют нововведения еще не скоро. Переоценка недвижимости начинает действовать со следующего года. То есть новая кадастровая стоимость, установленная в 2022 году, будет применяться при вычислении налогов за 2023 год, которые нужно заплатить до декабря 2024 года.

Кадастровая стоимость недвижимости применяется не только для расчета налогов, но и для определения размеров арендной платы государственного или муниципального имущества или цены при продаже земельных участков, величины административных штрафов за нецелевое использование недвижимости, а также для определения стоимости нотариальных действий, связанных с недвижимостью, добавляет вице-президент Ассоциации юристов и юридических компаний по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

На 2022 год запланирована переоценка земельных участков, на 2023-й - зданий и машиномест

В регионах, где кадастровую стоимость пересмотрели в 2021 году, налоги и другие платежи для многих собственников станут заметно выше, так как за последние один-два года существенно увеличились рыночные цены. Рост налога на жилье будет не столь существенным, так как по закону сумма может расти не больше, чем на 10% в год. Однако рост других платежей, связанных с кадастровой стоимостью, не ограничен, отмечает Кузнецов.

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