За сутки в России подтверждено 21119 случаев COVID-19 в 85 регионах

В 85 регионах за сутки подтверждено 21119 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 1798
- 2 Санкт-Петербург 1526
- 3 Московская область 1342
- 4 Свердловская область 533
- 5 Челябинская область 502
- 6 Иркутская область 499
- 7 Пермский край 480
- 8 Красноярский край 459
- 9 Ростовская область 457
- 10 Краснодарский край 444
- 11 Алтайский край 441
- 12 Хабаровский край 431
- 13 Приморский край 428
- 14 Самарская область 419
- 15 Новосибирская область 377
- 16 Нижегородская область 377
- 17 Омская область 359
- 18 Кемеровская область 332
- 19 Ленинградская область 326
- 20 Воронежская область 315
- 21 Саратовская область 305
- 22 Республика Башкортостан 287
- 23 Тюменская область 281
- 24 Волгоградская область 275
- 25 Тверская область 264
- 26 Пензенская область 262
- 27 Ульяновская область 250
- 28 Архангельская область 247
- 29 Ставропольский край 247
- 30 Ярославская область 246
- 31 Владимирская область 242
- 32 Амурская область 234
- 33 Вологодская область 220
- 34 Тульская область 218
- 35 Кировская область 208
- 36 Республика Карелия 204
- 37 Брянская область 199
- 38 Липецкая область 187
- 39 Смоленская область 184
- 40 Тамбовская область 184
- 41 Белгородская область 184
- 42 Калининградская область 183
- 43 Калужская область 179
- 44 Астраханская область 179
- 45 Республика Коми 178
- 46 Республика Бурятия 175
- 47 Ивановская область 170
- 48 Ханты-Мансийский автономный округ 163
- 49 Орловская область 160
- 50 Псковская область 152
- 51 Мурманская область 150
- 52 Томская область 150
- 53 Рязанская область 150
- 54 Новгородская область 149
- 55 Курганская область 145
- 56 Забайкальский край 145
- 57 Оренбургская область 143
- 58 Сахалинская область 125
- 59 Республика Дагестан 120
- 60 Республика Крым 111
- 61 Республика Саха (Якутия) 105
- 62 Курская область 100
- 63 Республика Хакасия 96
- 64 Кабардино-Балкарская Республика 93
- 65 Ямало-Ненецкий автономный округ 88
- 66 Республика Адыгея 82
- 67 Республика Татарстан 80
- 68 Республика Ингушетия 79
- 69 Республика Мордовия 75
- 70 Республика Северная Осетия-Алания 73
- 71 Удмуртская Республика 72
- 72 Республика Чувашия 70
- 73 Чеченская Республика 64
- 74 Карачаево-Черкесская Республика 63
- 75 Республика Марий Эл 56
- 76 Севастополь 51
- 77 Костромская область 43
- 78 Республика Алтай 30
- 79 Камчатский край 29
- 80 Еврейская автономная область 26
- 81 Республика Калмыкия 15
- 82 Республика Тыва 13
- 83 Магаданская область 12
- 84 Ненецкий автономный округ 2
- 85 Чукотский автономный округ 2
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 10 458 271 случай (+0,20%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Калмыкия, Республика Тыва 0,04%
- 2. Ненецкий автономный округ 0,06%
- 3. Чукотский автономный округ 0,07%
За последние сутки подтверждено 932 смерти
- Москва 70
- Санкт-Петербург 59
- Московская область 49
- Красноярский край 36
- Ростовская область 30
- Нижегородская область 28
- Челябинская область 28
- Свердловская область 27
- Алтайский край 27
- Республика Крым 24
- Республика Башкортостан 23
- Республика Коми 21
- Ставропольский край 21
- Краснодарский край 20
- Волгоградская область 19
- Самарская область 19
- Воронежская область 18
- Иркутская область 17
- Пермский край 16
- Новосибирская область 16
- Брянская область 15
- Республика Чувашия 15
- Тюменская область 15
- Республика Хакасия 15
- Тверская область 14
- Ульяновская область 14
- Ярославская область 13
- Ивановская область 12
- Саратовская область 12
- Липецкая область 10
- Рязанская область 10
- Тульская область 10
- Омская область 10
- Республика Бурятия 10
- Астраханская область 9
- Кабардино-Балкарская Республика 8
- Пензенская область 8
- Забайкальский край 8
- Курская область 7
- Орловская область 7
- Тамбовская область 7
- Ленинградская область 7
- Мурманская область 7
- Псковская область 7
- Оренбургская область 7
- Белгородская область 6
- Калужская область 6
- Смоленская область 6
- Вологодская область 6
- Удмуртская Республика 6
- Ханты-Мансийский автономный округ 6
- Севастополь 5
- Республика Дагестан 5
- Республика Татарстан 5
- Кемеровская область 5
- Приморский край 5
- Республика Карелия 4
- Хабаровский край 4
- Сахалинская область 4
- Владимирская область 3
- Республика Адыгея 3
- Республика Северная Осетия - Алания 3
- Чеченская Республика 3
- Республика Мордовия 3
- Кировская область 3
- Республика Алтай 3
- Республика Саха (Якутия) 3
- Костромская область 2
- Курганская область 2
- Ненецкий автономный округ 1
- Новгородская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Камчатский край 1
- Амурская область 1
За весь период по России умерло 307 022 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 42 776 человек
- Санкт-Петербург 2729
- Москва 2653
- Иркутская область 2195
- Омская область 1995
- Московская область 1973
- Самарская область 1325
- Воронежская область 1267
- Тюменская область 1015
- Краснодарский край 1010
- Нижегородская область 986
- Ставропольский край 900
- Алтайский край 846
- Пермский край 837
- Орловская область 827
- Ростовская область 746
- Курская область 742
- Владимирская область 734
- Курганская область 713
- Хабаровский край 662
- Смоленская область 657
- Пензенская область 648
- Псковская область 644
- Новгородская область 628
- Ленинградская область 601
- Ярославская область 595
- Тверская область 546
- Амурская область 546
- Красноярский край 535
- Саратовская область 517
- Белгородская область 511
- Челябинская область 498
- Свердловская область 495
- Республика Коми 476
- Ивановская область 474
- Приморский край 460
- Республика Марий Эл 417
- Забайкальский край 407
- Томская область 401
- Брянская область 387
- Республика Башкортостан 376
- Астраханская область 374
- Новосибирская область 364
- Оренбургская область 363
- Вологодская область 354
- Волгоградская область 342
- Республика Саха (Якутия) 317
- Кемеровская область 311
- Республика Хакасия 308
- Костромская область 301
- Республика Бурятия 292
- Кировская область 269
- Рязанская область 262
- Архангельская область 255
- Мурманская область 244
- Липецкая область 233
- Республика Карелия 210
- Тульская область 205
- Ханты-Мансийский автономный округ 202
- Ямало-Ненецкий автономный округ 201
- Калининградская область 194
- Ульяновская область 180
- Республика Тыва 175
- Калужская область 166
- Республика Мордовия 155
- Сахалинская область 138
- Тамбовская область 116
- Республика Северная Осетия - Алания 113
- Республика Крым 109
- Республика Дагестан 108
- Удмуртская Республика 101
- Республика Татарстан 100
- Республика Адыгея 95
- Севастополь 87
- Карачаево-Черкесская Республика 85
- Чеченская Республика 81
- Кабардино-Балкарская Республика 68
- Республика Ингушетия 67
- Камчатский край 58
- Республика Чувашия 52
- Еврейская автономная область 43
- Республика Алтай 35
- Магаданская область 34
- Республика Калмыкия 16
- Ненецкий автономный округ 12
- Чукотский автономный округ 7
За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 380 223.