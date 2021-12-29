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29.12.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 21119 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
В 85 регионах за сутки подтверждено 21119 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1    Москва 1798
  • 2    Санкт-Петербург 1526
  • 3    Московская область   1342
  • 4    Свердловская область  533
  • 5    Челябинская область   502
  • 6    Иркутская область    499
  • 7    Пермский край  480
  • 8    Красноярский край    459
  • 9    Ростовская область   457
  • 10   Краснодарский край   444
  • 11   Алтайский край 441
  • 12   Хабаровский край    431
  • 13   Приморский край 428
  • 14   Самарская область    419
  • 15   Новосибирская область  377
  • 16   Нижегородская область  377
  • 17   Омская область 359
  • 18   Кемеровская область   332
  • 19   Ленинградская область  326
  • 20   Воронежская область   315
  • 21   Саратовская область   305
  • 22   Республика Башкортостан 287
  • 23   Тюменская область    281
  • 24   Волгоградская область  275
  • 25   Тверская область    264
  • 26   Пензенская область   262
  • 27   Ульяновская область   250
  • 28   Архангельская область  247
  • 29   Ставропольский край   247
  • 30   Ярославская область   246
  • 31   Владимирская область  242
  • 32   Амурская область    234
  • 33   Вологодская область   220
  • 34   Тульская область    218
  • 35   Кировская область    208
  • 36   Республика Карелия   204
  • 37   Брянская область    199
  • 38   Липецкая область    187
  • 39   Смоленская область   184
  • 40   Тамбовская область   184
  • 41   Белгородская область  184
  • 42   Калининградская область 183
  • 43   Калужская область    179
  • 44   Астраханская область  179
  • 45   Республика Коми 178
  • 46   Республика Бурятия   175
  • 47   Ивановская область   170
  • 48   Ханты-Мансийский автономный округ    163
  • 49   Орловская область    160
  • 50   Псковская область    152
  • 51   Мурманская область   150
  • 52   Томская область 150
  • 53   Рязанская область    150
  • 54   Новгородская область  149
  • 55   Курганская область   145
  • 56   Забайкальский край   145
  • 57   Оренбургская область  143
  • 58   Сахалинская область   125
  • 59   Республика Дагестан   120
  • 60   Республика Крым 111
  • 61   Республика Саха (Якутия)    105
  • 62   Курская область 100
  • 63   Республика Хакасия   96
  • 64   Кабардино-Балкарская Республика 93
  • 65   Ямало-Ненецкий автономный округ 88
  • 66   Республика Адыгея    82
  • 67   Республика Татарстан  80
  • 68   Республика Ингушетия  79
  • 69   Республика Мордовия   75
  • 70   Республика Северная Осетия-Алания    73
  • 71   Удмуртская Республика  72
  • 72   Республика Чувашия   70
  • 73   Чеченская Республика  64
  • 74   Карачаево-Черкесская Республика 63
  • 75   Республика Марий Эл   56
  • 76   Севастополь   51
  • 77   Костромская область   43
  • 78   Республика Алтай    30
  • 79   Камчатский край 29
  • 80   Еврейская автономная область  26
  • 81   Республика Калмыкия   15
  • 82   Республика Тыва 13
  • 83   Магаданская область   12
  • 84   Ненецкий автономный округ    2
  • 85   Чукотский автономный округ   2

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 10 458 271 случай (+0,20%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Калмыкия, Республика Тыва 0,04%
  • 2. Ненецкий автономный округ 0,06%
  • 3. Чукотский автономный округ 0,07%
За последние сутки подтверждено 932 смерти
  • Москва 70
  • Санкт-Петербург 59
  • Московская область   49
  • Красноярский край    36
  • Ростовская область   30
  • Нижегородская область  28
  • Челябинская область   28
  • Свердловская область  27
  • Алтайский край 27
  • Республика Крым 24
  • Республика Башкортостан 23
  • Республика Коми 21
  • Ставропольский край   21
  • Краснодарский край   20
  • Волгоградская область  19
  • Самарская область    19
  • Воронежская область   18
  • Иркутская область    17
  • Пермский край  16
  • Новосибирская область  16
  • Брянская область    15
  • Республика Чувашия   15
  • Тюменская область    15
  • Республика Хакасия   15
  • Тверская область    14
  • Ульяновская область   14
  • Ярославская область   13
  • Ивановская область   12
  • Саратовская область   12
  • Липецкая область    10
  • Рязанская область    10
  • Тульская область    10
  • Омская область 10
  • Республика Бурятия   10
  • Астраханская область  9
  • Кабардино-Балкарская Республика 8
  • Пензенская область   8
  • Забайкальский край   8
  • Курская область 7
  • Орловская область    7
  • Тамбовская область   7
  • Ленинградская область  7
  • Мурманская область   7
  • Псковская область    7
  • Оренбургская область  7
  • Белгородская область  6
  • Калужская область    6
  • Смоленская область   6
  • Вологодская область   6
  • Удмуртская Республика  6
  • Ханты-Мансийский автономный округ    6
  • Севастополь   5
  • Республика Дагестан   5
  • Республика Татарстан  5
  • Кемеровская область   5
  • Приморский край 5
  • Республика Карелия   4
  • Хабаровский край    4
  • Сахалинская область   4
  • Владимирская область  3
  • Республика Адыгея    3
  • Республика Северная Осетия - Алания   3
  • Чеченская Республика  3
  • Республика Мордовия   3
  • Кировская область    3
  • Республика Алтай    3
  • Республика Саха (Якутия)    3
  • Костромская область   2
  • Курганская область   2
  • Ненецкий автономный округ    1
  • Новгородская область  1
  • Республика Калмыкия   1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Камчатский край 1
  • Амурская область    1

За весь период по России умерло 307 022 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 42 776 человек
  • Санкт-Петербург 2729
  • Москва 2653
  • Иркутская область    2195
  • Омская область 1995
  • Московская область   1973
  • Самарская область    1325
  • Воронежская область   1267
  • Тюменская область    1015
  • Краснодарский край   1010
  • Нижегородская область  986
  • Ставропольский край   900
  • Алтайский край 846
  • Пермский край  837
  • Орловская область    827
  • Ростовская область   746
  • Курская область 742
  • Владимирская область  734
  • Курганская область   713
  • Хабаровский край    662
  • Смоленская область   657
  • Пензенская область   648
  • Псковская область    644
  • Новгородская область  628
  • Ленинградская область  601
  • Ярославская область   595
  • Тверская область    546
  • Амурская область    546
  • Красноярский край    535
  • Саратовская область   517
  • Белгородская область  511
  • Челябинская область   498
  • Свердловская область  495
  • Республика Коми 476
  • Ивановская область   474
  • Приморский край 460
  • Республика Марий Эл   417
  • Забайкальский край   407
  • Томская область 401
  • Брянская область    387
  • Республика Башкортостан 376
  • Астраханская область  374
  • Новосибирская область  364
  • Оренбургская область  363
  • Вологодская область   354
  • Волгоградская область  342
  • Республика Саха (Якутия)    317
  • Кемеровская область   311
  • Республика Хакасия   308
  • Костромская область   301
  • Республика Бурятия   292
  • Кировская область    269
  • Рязанская область    262
  • Архангельская область  255
  • Мурманская область   244
  • Липецкая область    233
  • Республика Карелия   210
  • Тульская область    205
  • Ханты-Мансийский автономный округ    202
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 201
  • Калининградская область 194
  • Ульяновская область   180
  • Республика Тыва 175
  • Калужская область    166
  • Республика Мордовия   155
  • Сахалинская область   138
  • Тамбовская область   116
  • Республика Северная Осетия - Алания   113
  • Республика Крым 109
  • Республика Дагестан   108
  • Удмуртская Республика  101
  • Республика Татарстан  100
  • Республика Адыгея    95
  • Севастополь   87
  • Карачаево-Черкесская Республика 85
  • Чеченская Республика  81
  • Кабардино-Балкарская Республика 68
  • Республика Ингушетия  67
  • Камчатский край 58
  • Республика Чувашия   52
  • Еврейская автономная область  43
  • Республика Алтай    35
  • Магаданская область   34
  • Республика Калмыкия   16
  • Ненецкий автономный округ    12
  • Чукотский автономный округ   7

За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 380 223.

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