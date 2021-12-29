За сутки в России подтверждено 21119 случаев COVID-19 в 85 регионах

В 85 регионах за сутки подтверждено 21119 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,8% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 1798

2 Санкт-Петербург 1526

3 Московская область 1342

4 Свердловская область 533

5 Челябинская область 502

6 Иркутская область 499

7 Пермский край 480

8 Красноярский край 459

9 Ростовская область 457

10 Краснодарский край 444

11 Алтайский край 441

12 Хабаровский край 431

13 Приморский край 428

14 Самарская область 419

15 Новосибирская область 377

16 Нижегородская область 377

17 Омская область 359

18 Кемеровская область 332

19 Ленинградская область 326

20 Воронежская область 315

21 Саратовская область 305

22 Республика Башкортостан 287

23 Тюменская область 281

24 Волгоградская область 275

25 Тверская область 264

26 Пензенская область 262

27 Ульяновская область 250

28 Архангельская область 247

29 Ставропольский край 247

30 Ярославская область 246

31 Владимирская область 242

32 Амурская область 234

33 Вологодская область 220

34 Тульская область 218

35 Кировская область 208

36 Республика Карелия 204

37 Брянская область 199

38 Липецкая область 187

39 Смоленская область 184

40 Тамбовская область 184

41 Белгородская область 184

42 Калининградская область 183

43 Калужская область 179

44 Астраханская область 179

45 Республика Коми 178

46 Республика Бурятия 175

47 Ивановская область 170

48 Ханты-Мансийский автономный округ 163

49 Орловская область 160

50 Псковская область 152

51 Мурманская область 150

52 Томская область 150

53 Рязанская область 150

54 Новгородская область 149

55 Курганская область 145

56 Забайкальский край 145

57 Оренбургская область 143

58 Сахалинская область 125

59 Республика Дагестан 120

60 Республика Крым 111

61 Республика Саха (Якутия) 105

62 Курская область 100

63 Республика Хакасия 96

64 Кабардино-Балкарская Республика 93

65 Ямало-Ненецкий автономный округ 88

66 Республика Адыгея 82

67 Республика Татарстан 80

68 Республика Ингушетия 79

69 Республика Мордовия 75

70 Республика Северная Осетия-Алания 73

71 Удмуртская Республика 72

72 Республика Чувашия 70

73 Чеченская Республика 64

74 Карачаево-Черкесская Республика 63

75 Республика Марий Эл 56

76 Севастополь 51

77 Костромская область 43

78 Республика Алтай 30

79 Камчатский край 29

80 Еврейская автономная область 26

81 Республика Калмыкия 15

82 Республика Тыва 13

83 Магаданская область 12

84 Ненецкий автономный округ 2

85 Чукотский автономный округ 2 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 10 458 271 случай (+0,20%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Калмыкия, Республика Тыва 0,04%

2. Ненецкий автономный округ 0,06%

3. Чукотский автономный округ 0,07% За последние сутки подтверждено 932 смерти Москва 70

Санкт-Петербург 59

Московская область 49

Красноярский край 36

Ростовская область 30

Нижегородская область 28

Челябинская область 28

Свердловская область 27

Алтайский край 27

Республика Крым 24

Республика Башкортостан 23

Республика Коми 21

Ставропольский край 21

Краснодарский край 20

Волгоградская область 19

Самарская область 19

Воронежская область 18

Иркутская область 17

Пермский край 16

Новосибирская область 16

Брянская область 15

Республика Чувашия 15

Тюменская область 15

Республика Хакасия 15

Тверская область 14

Ульяновская область 14

Ярославская область 13

Ивановская область 12

Саратовская область 12

Липецкая область 10

Рязанская область 10

Тульская область 10

Омская область 10

Республика Бурятия 10

Астраханская область 9

Кабардино-Балкарская Республика 8

Пензенская область 8

Забайкальский край 8

Курская область 7

Орловская область 7

Тамбовская область 7

Ленинградская область 7

Мурманская область 7

Псковская область 7

Оренбургская область 7

Белгородская область 6

Калужская область 6

Смоленская область 6

Вологодская область 6

Удмуртская Республика 6

Ханты-Мансийский автономный округ 6

Севастополь 5

Республика Дагестан 5

Республика Татарстан 5

Кемеровская область 5

Приморский край 5

Республика Карелия 4

Хабаровский край 4

Сахалинская область 4

Владимирская область 3

Республика Адыгея 3

Республика Северная Осетия - Алания 3

Чеченская Республика 3

Республика Мордовия 3

Кировская область 3

Республика Алтай 3

Республика Саха (Якутия) 3

Костромская область 2

Курганская область 2

Ненецкий автономный округ 1

Новгородская область 1

Республика Калмыкия 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Камчатский край 1

Амурская область 1 За весь период по России умерло 307 022 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 42 776 человек Санкт-Петербург 2729

Москва 2653

Иркутская область 2195

Омская область 1995

Московская область 1973

Самарская область 1325

Воронежская область 1267

Тюменская область 1015

Краснодарский край 1010

Нижегородская область 986

Ставропольский край 900

Алтайский край 846

Пермский край 837

Орловская область 827

Ростовская область 746

Курская область 742

Владимирская область 734

Курганская область 713

Хабаровский край 662

Смоленская область 657

Пензенская область 648

Псковская область 644

Новгородская область 628

Ленинградская область 601

Ярославская область 595

Тверская область 546

Амурская область 546

Красноярский край 535

Саратовская область 517

Белгородская область 511

Челябинская область 498

Свердловская область 495

Республика Коми 476

Ивановская область 474

Приморский край 460

Республика Марий Эл 417

Забайкальский край 407

Томская область 401

Брянская область 387

Республика Башкортостан 376

Астраханская область 374

Новосибирская область 364

Оренбургская область 363

Вологодская область 354

Волгоградская область 342

Республика Саха (Якутия) 317

Кемеровская область 311

Республика Хакасия 308

Костромская область 301

Республика Бурятия 292

Кировская область 269

Рязанская область 262

Архангельская область 255

Мурманская область 244

Липецкая область 233

Республика Карелия 210

Тульская область 205

Ханты-Мансийский автономный округ 202

Ямало-Ненецкий автономный округ 201

Калининградская область 194

Ульяновская область 180

Республика Тыва 175

Калужская область 166

Республика Мордовия 155

Сахалинская область 138

Тамбовская область 116

Республика Северная Осетия - Алания 113

Республика Крым 109

Республика Дагестан 108

Удмуртская Республика 101

Республика Татарстан 100

Республика Адыгея 95

Севастополь 87

Карачаево-Черкесская Республика 85

Чеченская Республика 81

Кабардино-Балкарская Республика 68

Республика Ингушетия 67

Камчатский край 58

Республика Чувашия 52

Еврейская автономная область 43

Республика Алтай 35

Магаданская область 34

Республика Калмыкия 16

Ненецкий автономный округ 12

Чукотский автономный округ 7 За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 380 223. ВОЗ сообщила о росте числа заражений коронавирусом в мире