Захарова: Энергобезопасности Украины угрожает паралич органов власти

Не Россия угрожает энергетической безопасности Украины, а абсолютная дисфункция государственной системы и паралич органов власти последней. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала заявление канадской энергетической компании TIU Canada об уходе с территории Украины.

"По сообщениям СМИ, некие структуры в подбрюшье украинских олигархических [кругов] прибрали к рукам солнечную электростанцию в Никополе, ограничив доступ к ней канадцам. В итоге компания решила ее демонтировать, хотя только на строительство было потрачено 12 млн долларов. Представляю, как на самом деле кипело в душе у заатлантического бизнесмена, который привел на Украину суперсовременную зеленую энергетику, а у него стали отжимать бизнес", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она также подчеркнула, что Белый дом и Госдепартамент США на эту ситуацию никак не отреагировали. По ее словам, энергетическая безопасность Украины Запад и, в частности, Вашингтон, совсем не беспокоит.

"Ждем, затаив дыхание, когда партнеры, как они умеют, выскажутся по двум любимым темам. А пока они молчат, скажу: энергетической безопасности Украины угрожает не Россия. И даже уже не украинская коррупция. А абсолютная дисфункция государственной системы и паралич органов власти, вызванные диктатурой майдана. Первопричина всех бед - уничтожение национальных интересов Украины западными кураторами во имя собственных целей и задач", - заключила дипломат.